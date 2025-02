Afonso Leitão revela quem deve ser o 'justo vencedor' do Secret Story - Desafio Final

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, apresentada por Cláudio Ramos, chegamos ao momento de saber quem foi o concorrente expulso. Afonso Leitão perdeu no duelo final contra Ossman. Ao chegar a estúdio, deu a primeira entrevista exclusiva para o Digital da TVI.

Em conversa com a repórter digital Rita Vassalo, comentou a expulsão e mostrou-se orgulhoso do seu percurso: «Muito orgulhoso, não foi algo que eu pensei conseguir chegar, portanto saio com um sorriso no rosto e estou super orgulhoso do meu caminho. Acho que até consegui ser melhor do que o que eu estava à espera, portanto não mudava absolutamente nada, fui eu, fui o Afonso, e acho que correu super bem».

O agora ex-concorrente, gostaria de ver Sandrina ou Iury Mellany a ganhar o reality. Ainda assim, Afonso elegeu ainda Inês Morais como justa vencedora e Miguel Vicente como o concorrente com o qual não se identifica com o jogo.

A noite fica marcada pela nomeação direta de Iury mas no fim é sempre o momento do expulso que marca a Gala do Desafio Final: entre Miguel Vicente, Inês Morais, e Ossman Idrisse ou Afonso Leitão! Para um deles este caminho chegou ao fim!

No final da gala, a competição ficou entre Ossman e Afonso Leitão.

E com 70% dos votos, Afonso Leitão foi o concorrente expulso desta noite.

Ossman foi salvo com 30% dos votos!

Veja o momento mais esperado da noite e a reação de Sandrina Pratas: