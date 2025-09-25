Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Afonso Leitão, ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother Verão, surpreendeu tudo e todos com uma profunda declaração de amor nas redes sociais. Conhecido por ser uma pessoa mais discreta e contida, Afonso abriu o coração para uma pessoa muito especial.

«Hoje o meu coração transborda de gratidão e amor. O meu Benjamim faz 1 aninho e parece impossível acreditar como este ano passou tão rápido», começou por escrever Afonso Leitão, num vídeo na sua página de Instagram, onde se mostra com o sobrinho.

O ex-concorrente continuou: «Desde o dia em que chegaste, transformaste a nossa família e, principalmente, a minha vida. Tu és o meu primeiro sobrinho, o meu presente de Deus, o amor mais puro que já conheci».



«Ver-te crescer, dar os primeiros sorrisos, aprender a descobrir o mundo, é como assistir a um milagre todos os dias. És tão pequenino e, ao mesmo tempo, tão gigante dentro do meu coração», sublinhou o jovem.

O ex-concorrente escreveu ainda: «Benjamim, desejo que a tua vida seja sempre iluminada, que nunca te falte amor, saúde e felicidade. Eu estarei sempre aqui, para te apoiar, proteger e aplaudir cada conquista tua. Tu és o meu orgulho, o meu anjinho e a prova viva de que o amor da vida nem sempre é um par, às vezes é um sobrinho».



«Parabéns, meu menino lindo! Que este seja apenas o primeiro de muitos aniversários felizes que vamos celebrar juntos. Amo-te infinitamente», rematou Afonso Leitão.

