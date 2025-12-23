Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Com a chegada do Natal, Afonso Leitão mostrou-se triste ao recordar com saudade um amigo que já morreu. O namorado de Catarina Miranda prestou-lhe uma sentida homenagem.

«Hoje, mais do que nunca, sinto a tua falta. Faz anos que partiste, mas parece que foi ontem que estávamos a rir juntos, a viver cada momento como se nada nos pudesse separar. Sinto falta das conversas, das piadas, dos planos que fizemos e que tu não pudeste ver tornar-se realidade», escreveu.



«Mesmo que não estejas aqui fisicamente, a tua presença continua em cada lembrança, em cada gesto que me recorda de ti. Hoje, só queria que soubesses que nunca serás esquecido e que a tua amizade continua a ser um dos maiores presentes da minha vida», relatou.

«E sei que, mesmo separados por esta distância impossível de medir, não estamos realmente longe. Em breve, muito em breve, estaremos juntos novamente, e então poderemos rir, conversar e reviver tudo aquilo que ficou incompleto. Até lá, guardo-te no meu coração, cada lembrança e cada momento que vivemos, na certeza de que esse reencontro será doce, eterno e tão real quanto a amizade que sempre tivemos. Tamujuntos irmão!!! G.D», finalizou.