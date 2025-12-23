Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Ao Minuto

18:30
Inês venceu a prova da Casa de Gengibre e o prémio foi surpreendente - Big Brother
04:10

Inês venceu a prova da Casa de Gengibre e o prémio foi surpreendente

18:21
A ferver. Concorrentes de costas voltadas uns com os outros: «Para mim é teatro» - Big Brother
04:26

A ferver. Concorrentes de costas voltadas uns com os outros: «Para mim é teatro»

18:13
Liliana arrasa o casal Pedro e Marisa: «Não há nada de verdadeiro aqui» - Big Brother
05:22

Liliana arrasa o casal Pedro e Marisa: «Não há nada de verdadeiro aqui»

18:07
Inês Morais faz comentário inédito sobre esta edição do Secret Story: «Eles deram-nos exatamente o que nós estivemos a pedir» - Big Brother
01:53

Inês Morais faz comentário inédito sobre esta edição do Secret Story: «Eles deram-nos exatamente o que nós estivemos a pedir»

17:59
Discussão entre Liliana e Leandro sobe de tom: «Trouxeste as coisas programadas e correu-te tudo mal» - Big Brother
02:35

Discussão entre Liliana e Leandro sobe de tom: «Trouxeste as coisas programadas e correu-te tudo mal»

17:54
Liliana e Leandro implacáveis com Pedro e Marisa: «Mas que amigos?» - Big Brother
00:39

Liliana e Leandro implacáveis com Pedro e Marisa: «Mas que amigos?»

17:19
O verniz estalou. Inês e Liliana em confronto direto: «Vê-te ao espelho primeiro antes de falares da minha pessoa» - Big Brother
06:55

O verniz estalou. Inês e Liliana em confronto direto: «Vê-te ao espelho primeiro antes de falares da minha pessoa»

17:12
Liliana insatisfeita com o presente que Leandro lhe atribuiu: «Nunca varri nada para debaixo do tapete» - Big Brother
03:33

Liliana insatisfeita com o presente que Leandro lhe atribuiu: «Nunca varri nada para debaixo do tapete»

16:58
A arder. Liliana, Marisa e Pedro em confronto aceso: «Por isso é que o teu namorado está lá fora» - Big Brother
08:43

A arder. Liliana, Marisa e Pedro em confronto aceso: «Por isso é que o teu namorado está lá fora»

16:45
Liliana oferece presente mordaz a Pedro e o clima azeda entre os concorrentes - Big Brother
04:54

Liliana oferece presente mordaz a Pedro e o clima azeda entre os concorrentes

16:39
Inês oferece presente a Leandro e o concorrente não aceita de bom grado - Big Brother
05:17

Inês oferece presente a Leandro e o concorrente não aceita de bom grado

16:32
Leandro e Liliana trocam farpas e nem Inês ficou de fora: «Mete-te no teu lugar» - Big Brother
02:48

Leandro e Liliana trocam farpas e nem Inês ficou de fora: «Mete-te no teu lugar»

16:00
Inês e Leandro entram em despique por causa das tarefas: «Estás a dizer que és burro?» - Big Brother
01:52

Inês e Leandro entram em despique por causa das tarefas: «Estás a dizer que és burro?»

15:15
Surpreendente. O "Grinch" da Malveira revela qual presente daria a Liliana - Big Brother
01:00

Surpreendente. O "Grinch" da Malveira revela qual presente daria a Liliana

15:10
Implacável. Quem concorda com esta opinião do "Grinch" da Malveira? - Big Brother
00:45

Implacável. Quem concorda com esta opinião do "Grinch" da Malveira?

15:03
Hilariante! Inês e Liliana provocam Leandro, o "Grinch" da Malveira - Big Brother
03:58

Hilariante! Inês e Liliana provocam Leandro, o "Grinch" da Malveira

14:00
Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...» - Big Brother
02:22

Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»

12:28
Enquanto Leandro descansa, Liliana pinta-lhe a cara - Big Brother
09:10

Enquanto Leandro descansa, Liliana pinta-lhe a cara

11:53
Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste - Big Brother
06:15

Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste

11:47
Liliana faz massagem hilariante a Leandro - Big Brother
02:08

Liliana faz massagem hilariante a Leandro

11:45
Leandro é o "Grinch" da Malveira e todos têm de satisfazer as vontades do concorrente - Big Brother
07:18

Leandro é o "Grinch" da Malveira e todos têm de satisfazer as vontades do concorrente

11:43
Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito - Big Brother
08:36

Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito

11:34
Filho de Telmo, do primeiro «Big Brother», segue as pisadas do pai: «Ele foi para um sítio que assusta» - Big Brother
03:08

Filho de Telmo, do primeiro «Big Brother», segue as pisadas do pai: «Ele foi para um sítio que assusta»

11:27
Telmo Ferreira sobre José Castelo Branco: «Fora da televisão, não tem nada a ver» - Big Brother
01:48

Telmo Ferreira sobre José Castelo Branco: «Fora da televisão, não tem nada a ver»

11:25
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia» - Big Brother
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

  • Há 2h e 18min
Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…» - Big Brother
Afonso Leitão de luto com morte de amigo

Afonso Leitão recorda um amigo que morreu e presta-lhe uma sentida homenagem

Com a chegada do Natal, Afonso Leitão mostrou-se triste ao recordar com saudade um amigo que já morreu. O namorado de Catarina Miranda prestou-lhe uma sentida homenagem.

«Hoje, mais do que nunca, sinto a tua falta. Faz anos que partiste, mas parece que foi ontem que estávamos a rir juntos, a viver cada momento como se nada nos pudesse separar. Sinto falta das conversas, das piadas, dos planos que fizemos e que tu não pudeste ver tornar-se realidade», escreveu.


«Mesmo que não estejas aqui fisicamente, a tua presença continua em cada lembrança, em cada gesto que me recorda de ti. Hoje, só queria que soubesses que nunca serás esquecido e que a tua amizade continua a ser um dos maiores presentes da minha vida», relatou.

«E sei que, mesmo separados por esta distância impossível de medir, não estamos realmente longe. Em breve, muito em breve, estaremos juntos novamente, e então poderemos rir, conversar e reviver tudo aquilo que ficou incompleto. Até lá, guardo-te no meu coração, cada lembrança e cada momento que vivemos, na certeza de que esse reencontro será doce, eterno e tão real quanto a amizade que sempre tivemos. Tamujuntos irmão!!! G.D», finalizou.

Temas: Afonso Leitão Amigo

Fora da Casa

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Hoje às 11:36
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Hoje às 10:54
Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Hoje às 09:57
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Ontem às 20:07
Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Ontem às 18:50
Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Ontem às 18:07
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ontem às 16:21
Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste
06:15

Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste

Hoje às 11:53
As imagens do novo visual de Dylan

As imagens do novo visual de Dylan

4 dez, 14:37
Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»
02:22

Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»

Hoje às 14:00
Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito
08:36

Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito

Hoje às 11:43
Ver Mais

Notícias

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Há 2h e 18min
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Hoje às 11:36
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Hoje às 10:54
Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Hoje às 09:57
Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Ontem às 22:40
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

21 dez, 22:47
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

21 dez, 22:44
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
03:10

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

21 dez, 22:33
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
05:01

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

21 dez, 22:25
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
02:00

Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»

21 dez, 22:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Nuno Eiró revela hábito relacionado com reality shows: "Gosto mesmo de o fazer"

Nuno Eiró revela hábito relacionado com reality shows: "Gosto mesmo de o fazer"

Há 2h e 28min
A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Há 3h e 30min
Após lifting, é assim que está Kina que assume: "Envelhecer não é bonito"

Após lifting, é assim que está Kina que assume: "Envelhecer não é bonito"

Hoje às 12:34
Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Ontem às 13:49
Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Ontem às 12:45
Ver Mais Outros Sites