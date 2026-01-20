Afonso Leitão surge "atrás das grades" após polémica: «As queixas deram resultado»

Com o seu habitual sentido de humor, Afonso Leitão recorreu às redes sociais para partilhar uma imagem onde surge “atrás das grades”. Apesar de a publicação ter sido feita em tom de brincadeira, a verdade é que acabou por levantar várias suspeitas e dar que falar entre os seus seguidores.

Desde o momento em que Bruno de Carvalho apresentou uma queixa-crime contra Afonso Leitão, o tema tem sido amplamente comentado e acompanhado com atenção pelo público. Assim, ao depararem-se com a fotografia do namorado de Catarina Miranda “atrás das grades”, acompanhada da descrição «As queixas deram resultado», muitos fãs do ex-concorrente do Secret Story 8 interpretaram de imediato a publicação como uma indireta dirigida a Bruno de Carvalho.

Afonso Leitão têm-se mostrado muito tranquilo e a sempre a reagir com boa disposição a toda a polémica envolta neste assunto.

Veja a imagem.