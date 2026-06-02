Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

12:40
De amigas a inimigas? Dores de Flávia levam Liliana "ao limite": «Não aguento» - Big Brother
02:47

De amigas a inimigas? Dores de Flávia levam Liliana "ao limite": «Não aguento»

12:24
O verniz estalou. Liliana arrasa Marisa Susana: «Tu acreditas na tua própria mentira» - Big Brother
02:12

O verniz estalou. Liliana arrasa Marisa Susana: «Tu acreditas na tua própria mentira»

12:22
Daniela Santos implacável: «O Afonso alimenta esperanças, manipula as pessoas e fá-las passar por loucas» - Big Brother

Daniela Santos implacável: «O Afonso alimenta esperanças, manipula as pessoas e fá-las passar por loucas»

12:12
Sara perde a paciência com Liliana e defende Marisa Susana: «Não digas que ela é maluca...» - Big Brother
03:49

Sara perde a paciência com Liliana e defende Marisa Susana: «Não digas que ela é maluca...»

12:04
Sara e Flávia de costas voltadas. A louça volta a ser tema e a discussão sobe de tom - Big Brother
07:55

Sara e Flávia de costas voltadas. A louça volta a ser tema e a discussão sobe de tom

11:52
Bruno não hesita e lança farpa: «És a pessoa com menos protagonismo no jogo» - Big Brother
02:40

Bruno não hesita e lança farpa: «És a pessoa com menos protagonismo no jogo»

11:07
A ferver. Flávia acorda de mau humor e "atira" em todas as direções - Big Brother
02:16

A ferver. Flávia acorda de mau humor e "atira" em todas as direções

10:34
Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes» - Big Brother

Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes»

10:13
«Que raio de brincadeira é esta?»: Sara acorda passada e o motivo está relacionado com um objeto especial - Big Brother
01:01

«Que raio de brincadeira é esta?»: Sara acorda passada e o motivo está relacionado com um objeto especial

01:35
A arrumação volta a ser tema e a discussão explode entre Sara, Flávia e Marisa Susana - Big Brother
04:00

A arrumação volta a ser tema e a discussão explode entre Sara, Flávia e Marisa Susana

00:27
No confessionário com Cristina Ferreira, Afonso coloca os pontos nos i's sobre o fim da relação - Big Brother
05:37

No confessionário com Cristina Ferreira, Afonso coloca os pontos nos i's sobre o fim da relação

00:24
Afonso fica incrédulo com a visita de Catarina Miranda e desabafa com João Ricardo - Big Brother
03:10

Afonso fica incrédulo com a visita de Catarina Miranda e desabafa com João Ricardo

23:00
Gravidez, idas ao telemóvel e crises de ciúmes. Afonso expõe cada detalhe da relação com Catarina Miranda - Big Brother
13:25

Gravidez, idas ao telemóvel e crises de ciúmes. Afonso expõe cada detalhe da relação com Catarina Miranda

22:42
Liliana incomodada com atitude de Leandro e João Ricardo: «É tão ridículo...» - Big Brother
02:17

Liliana incomodada com atitude de Leandro e João Ricardo: «É tão ridículo...»

22:39
Nomeações mexem com a casa do Secret Story. Já são conhecidos os concorrentes em risco - Big Brother

Nomeações mexem com a casa do Secret Story. Já são conhecidos os concorrentes em risco

22:35
Viagem aos Açores dá que falar. Liliana defende Fábio perante Pedro Jorge: «O meu namorado não é agressivo» - Big Brother
03:47

Viagem aos Açores dá que falar. Liliana defende Fábio perante Pedro Jorge: «O meu namorado não é agressivo»

22:23
Afonso Leitão fala sobre futuro da relação com Catarina Miranda: «Volta?» - Big Brother
01:28

Afonso Leitão fala sobre futuro da relação com Catarina Miranda: «Volta?»

22:20
Cristina Ferreira confronta Afonso sobre "mulher do norte": «Não vou mentir...» - Big Brother
03:00

Cristina Ferreira confronta Afonso sobre "mulher do norte": «Não vou mentir...»

22:17
Afonso Leitão reage a mensagens polémicas: «Não apaguei nada e...» - Big Brother
04:06

Afonso Leitão reage a mensagens polémicas: «Não apaguei nada e...»

22:09
«Nada que não se ultrapasse» Afonso Leitão reage a fim do namoro com Catarina Miranda - Big Brother
01:18

«Nada que não se ultrapasse» Afonso Leitão reage a fim do namoro com Catarina Miranda

22:05
«Faltou ao respeito ao Fábio» Marisa Susa acusa Liliana de ir longe demais com concorrente da Casa - Big Brother
02:36

«Faltou ao respeito ao Fábio» Marisa Susa acusa Liliana de ir longe demais com concorrente da Casa

21:59
Cristina Ferreira faz pedido inédito a Liliana: «Mostre lá...» - Big Brother
01:44

Cristina Ferreira faz pedido inédito a Liliana: «Mostre lá...»

21:57
Marisa Susana acusa Flávia de não respeitar a relação de Pedro Jorge: «Anda sempre atrás» - Big Brother
02:58

Marisa Susana acusa Flávia de não respeitar a relação de Pedro Jorge: «Anda sempre atrás»

21:35
Liliana zangada? Sara conta tudo e João Ricardo reage: «Ela contou-te? Não acredito» - Big Brother
02:28

Liliana zangada? Sara conta tudo e João Ricardo reage: «Ela contou-te? Não acredito»

21:30
Objetos desaparecidos na casa? Nufla teme reações - Big Brother
01:52

Objetos desaparecidos na casa? Nufla teme reações

Acompanhe ao minuto

Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes»

Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes» - Big Brother

O ex-concorrente fez revelações inéditas sobre a ex-namorada.

Afonso Leitão fez revelações inéditas sobre a relação com Catarina Miranda, em conversa com Cristina Ferreira no confessionário. O concorrente do Secret Story - Desafio Final, mostrou-se confuso com tudo o que está a acontecer. 

«Não entendi o porque disto tudo. Eu lembro-me de a Catarina me dizer há uns tempos ‘se algum dia acabarmos peço-te que não vás contar nada para lado nenhum’ e eu sempre disse que sim porque eu não vivo de polémicas», começou por referir. 

Afonso continuou: «A Catarina vai pegar em mensagens de amigos meus. Ela tinha acesso a tudo, ela já tinha visto conversas de amigos meus e eu digo-lhe ‘tu podes ir ver’, não tenho problemas nenhuns. Logo no primeiro mês fui dar com ela a mexer no meu telefone às escondidas e tudo certo, ela disse que tinha inseguranças». 

«A Catarina é uma pessoa que eu gosto muito, já vivia com ela, nós crescemos muito um com o outro. Isto tudo foi desnecessário. O sentimento que eu tenho é de desilusão e tristeza. Está a fazer uma tempestade num copo de água e só revela que as inseguranças dela falaram mais alto», afirmou.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

O jovem esclareceu depois a polémica: «Se há coisa que a Catarina a mim não me pode apontar é nada. Eu não apaguei nada, não mandei nada. A única coisa que aconteceram foram mensagens com amigos meus a gozar, a falar de maneira geral, eu tenho um grupo em que somos uns 10». 

«Eu não vou mentir que em tom de brincadeira eu dizer que estou sozinho e há festa cá em casa sim, posso ter dito. Agora se realmente alguma vez aconteceu, não, nunca levei ninguém, nunca passei essa barreira, nunca traí a Catarina e ela tem de perceber isso», garantiu. 

Afonso adiantou: «Não tem mal nenhum eu estar a falar com um amigo, que ia muitas vezes lá a casa e ele próprio dizia à Catarina ‘quando é que sais’ e eu dizia ‘ah então vamos todos dar uma festa aqui’. Uma coisa é brincar à frente dela sem nunca fazer nada pelas costas. Outra coisa é acontecerem coisas que nunca aconteceram». 

«Eu deixava de ir a sítios porque ela dizia que ficava desconfortável, quero acreditar que não o fez de forma propositada. Quando fui com ela para Almeirim, eu gostava convidar a minha família a ir lá a casa mais vezes e ela dizia mesmo que tinha ciúmes da atenção que eu dava aos meus irmãos quando eles estavam presentes e chegou a ser motivo de discussão», confessou. 

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Afonso Leitão Catarina Miranda

Mais Vistos

Cristina Ferreira confronta Afonso sobre "mulher do norte": «Não vou mentir...»
03:00

Cristina Ferreira confronta Afonso sobre "mulher do norte": «Não vou mentir...»

Ontem às 22:20
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

Ontem às 10:01
Afonso Leitão fala sobre futuro da relação com Catarina Miranda: «Volta?»
01:28

Afonso Leitão fala sobre futuro da relação com Catarina Miranda: «Volta?»

Ontem às 22:23
Gravidez, idas ao telemóvel e crises de ciúmes. Afonso expõe cada detalhe da relação com Catarina Miranda
13:25

Gravidez, idas ao telemóvel e crises de ciúmes. Afonso expõe cada detalhe da relação com Catarina Miranda

Ontem às 23:00
Afonso Leitão reage a mensagens polémicas: «Não apaguei nada e...»
04:06

Afonso Leitão reage a mensagens polémicas: «Não apaguei nada e...»

Ontem às 22:17
Ver Mais

Notícias

Daniela Santos implacável: «O Afonso alimenta esperanças, manipula as pessoas e fá-las passar por loucas»

Daniela Santos implacável: «O Afonso alimenta esperanças, manipula as pessoas e fá-las passar por loucas»

Há 49 min
Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes»

Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes»

Há 2h e 37min
Nomeações mexem com a casa do Secret Story. Já são conhecidos os concorrentes em risco

Nomeações mexem com a casa do Secret Story. Já são conhecidos os concorrentes em risco

Ontem às 22:39
Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Ontem às 17:22
Afonso Leitão decidiu esconder a verdade de todos os colegas. Menos de um que já o encobriu

Afonso Leitão decidiu esconder a verdade de todos os colegas. Menos de um que já o encobriu

Ontem às 17:15
Ver Mais Notícias

Opinião

Gonçalo Quinaz dá opinião sobre Sara: «Tem mais a ver com o Afonso do que com o João Ricardo»

Gonçalo Quinaz dá opinião sobre Sara: «Tem mais a ver com o Afonso do que com o João Ricardo»

30 mai, 16:46
«Jogo de casal» de Sara e João Ricardo duramente criticado: «Não está a ser benéfico. Desapareceu muito»

«Jogo de casal» de Sara e João Ricardo duramente criticado: «Não está a ser benéfico. Desapareceu muito»

30 mai, 16:45
«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

29 mai, 00:53
Atitude polémica de Afonso dá que falar: «É um grandessíssimo provocador»

Atitude polémica de Afonso dá que falar: «É um grandessíssimo provocador»

29 mai, 00:04
Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

25 mai, 19:56
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Ontem às 17:22
Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

Ontem às 16:23
Partilha rara! Catarina Miranda mostra a mãe e escreve carta aberta: «A minha força vem de ti»

Partilha rara! Catarina Miranda mostra a mãe e escreve carta aberta: «A minha força vem de ti»

Ontem às 13:42
Um milhão e meio de visualizações: O vídeo mais explosivo do confronto entre Catarina Miranda e Afonso

Um milhão e meio de visualizações: O vídeo mais explosivo do confronto entre Catarina Miranda e Afonso

Ontem às 12:50
Catarina revela quem quer que ganhe o “Secret Story – Desafio Final”
01:35

Catarina revela quem quer que ganhe o “Secret Story – Desafio Final”

Ontem às 12:03
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

De amigas a inimigas? Dores de Flávia levam Liliana "ao limite": «Não aguento»
02:47

De amigas a inimigas? Dores de Flávia levam Liliana "ao limite": «Não aguento»

Há 31 min
Sara perde a paciência com Liliana e defende Marisa Susana: «Não digas que ela é maluca...»
03:49

Sara perde a paciência com Liliana e defende Marisa Susana: «Não digas que ela é maluca...»

Há 59 min
Sara e Flávia de costas voltadas. A louça volta a ser tema e a discussão sobe de tom
07:55

Sara e Flávia de costas voltadas. A louça volta a ser tema e a discussão sobe de tom

Há 1h e 7min
Bruno não hesita e lança farpa: «És a pessoa com menos protagonismo no jogo»
02:40

Bruno não hesita e lança farpa: «És a pessoa com menos protagonismo no jogo»

Há 1h e 19min
A ferver. Flávia acorda de mau humor e "atira" em todas as direções
02:16

A ferver. Flávia acorda de mau humor e "atira" em todas as direções

Há 2h e 4min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Igor Rodriguez fala sobre Afonso Leitão... e reage a críticas: "Vou dizer apenas uma coisa"

Igor Rodriguez fala sobre Afonso Leitão... e reage a críticas: "Vou dizer apenas uma coisa"

Ontem às 15:52
A nova vida (de sucesso) de Débora Neves: "Muitas horas de trabalho feitas com paixão e propósito"

A nova vida (de sucesso) de Débora Neves: "Muitas horas de trabalho feitas com paixão e propósito"

Ontem às 15:48
Em biquíni, Kelly Baron confessa "complexos"

Em biquíni, Kelly Baron confessa "complexos"

31 mai, 20:41
"Teve de ser operada de urgência": revelado problema de saúde da filha de Melão!

"Teve de ser operada de urgência": revelado problema de saúde da filha de Melão!

31 mai, 16:30
Filha de Melão internada

Filha de Melão internada

31 mai, 15:43
Ver Mais Outros Sites