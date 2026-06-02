Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes»

Afonso Leitão fez revelações inéditas sobre a relação com Catarina Miranda, em conversa com Cristina Ferreira no confessionário. O concorrente do Secret Story - Desafio Final, mostrou-se confuso com tudo o que está a acontecer.

«Não entendi o porque disto tudo. Eu lembro-me de a Catarina me dizer há uns tempos ‘se algum dia acabarmos peço-te que não vás contar nada para lado nenhum’ e eu sempre disse que sim porque eu não vivo de polémicas», começou por referir.

Afonso continuou: «A Catarina vai pegar em mensagens de amigos meus. Ela tinha acesso a tudo, ela já tinha visto conversas de amigos meus e eu digo-lhe ‘tu podes ir ver’, não tenho problemas nenhuns. Logo no primeiro mês fui dar com ela a mexer no meu telefone às escondidas e tudo certo, ela disse que tinha inseguranças».

«A Catarina é uma pessoa que eu gosto muito, já vivia com ela, nós crescemos muito um com o outro. Isto tudo foi desnecessário. O sentimento que eu tenho é de desilusão e tristeza. Está a fazer uma tempestade num copo de água e só revela que as inseguranças dela falaram mais alto», afirmou.

O jovem esclareceu depois a polémica: «Se há coisa que a Catarina a mim não me pode apontar é nada. Eu não apaguei nada, não mandei nada. A única coisa que aconteceram foram mensagens com amigos meus a gozar, a falar de maneira geral, eu tenho um grupo em que somos uns 10».

«Eu não vou mentir que em tom de brincadeira eu dizer que estou sozinho e há festa cá em casa sim, posso ter dito. Agora se realmente alguma vez aconteceu, não, nunca levei ninguém, nunca passei essa barreira, nunca traí a Catarina e ela tem de perceber isso», garantiu.

Afonso adiantou: «Não tem mal nenhum eu estar a falar com um amigo, que ia muitas vezes lá a casa e ele próprio dizia à Catarina ‘quando é que sais’ e eu dizia ‘ah então vamos todos dar uma festa aqui’. Uma coisa é brincar à frente dela sem nunca fazer nada pelas costas. Outra coisa é acontecerem coisas que nunca aconteceram».

«Eu deixava de ir a sítios porque ela dizia que ficava desconfortável, quero acreditar que não o fez de forma propositada. Quando fui com ela para Almeirim, eu gostava convidar a minha família a ir lá a casa mais vezes e ela dizia mesmo que tinha ciúmes da atenção que eu dava aos meus irmãos quando eles estavam presentes e chegou a ser motivo de discussão», confessou.