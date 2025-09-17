Afonso Leitão assume pela primeira vez que há algo mais com Catarina Miranda. As declarações que surpreenderam cá fora

Afonso Leitão foi um dos convidados do programa Dois às 10 desta quarta-feira, onde esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a experiência intensa que viveu no Big Brother Verão. Mas o momento que mais deu que falar foi quando o ex-concorrente falou, pela primeira vez, da sua relação com Catarina Miranda.

«Gosto muito da Catarina Miranda, mesmo», confessou Afonso, sem rodeios, deixando no ar a possibilidade de algo mais do que uma simples amizade. A revelação surpreendeu os apresentadores e os fãs do programa, que já especulavam sobre a proximidade entre os dois durante o reality show.

Segundo Afonso, a ligação manteve-se forte cá fora. Os dois já jantaram juntos e até passaram uma noite na mesma casa, ainda que em camas separadas. O jovem de Alcochete não poupou elogios à colega e mostrou-se visivelmente afetivo ao falar dela.

As declarações do ex-concorrente reacenderam o interesse dos seguidores do Big Brother, que continuam a torcer por este “possível casal” que se formou além das câmaras.

