Afonso Leitão cala rumores e dá novo anel a Catarina Miranda. A marca é das mais luxuosas do mundo

Catarina Miranda recorreu às redes sociais para mostrar o novo anel de luxo que recebeu da parte de Afonso Leitão e fez uma revelação curiosa.

«Hoje passámos na Louis Vuitton e cada vez que sai na imprensa que nós terminámos, o Afonso é obrigado a dar-me um anel. Por isso está aqui o meu segundo anel de namoro», disse nas stories do Instagram.

A ex-concorrente acrescentou: «Vou abrir aqui para vocês verem esta maravilha que o meu futuro marido me ofereceu (...) vocês não têm noção».

A marca do anel é uma das mais luxuosas do mundo inteiro. Veja o vídeo e espreite o presente de luxo.

Rumores desfeitos

Na passada sexta-feira, dia 5 de dezembro a ex-concorrente abriu uma caixa de perguntas no Instagram e foi-lhe feita uma pergunta polémica.

Catarina Miranda partilhou a resposta a essa mesma pergunta: «É verdade que tu e o Afonso acabaram?». A jovem acabou com os rumores deixando uma resposta curta, mas esclarecedora: «Óbvio que não».

Recorde-se que Catarina Miranda e Afonso Leitão conheceram-se dentro da casa mais vigiada do País, no Big Brother Verão. Poucas semanas depois de abandonarem a casa mais vigiada do País, assumiram o namoro em direto no programa da TVI, «Momento Certo».