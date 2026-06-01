Afonso Leitão decidiu esconder a verdade de todos os colegas. Menos de um que já o encobriu

A permanência de Afonso Leitão no Secret Story – Desafio Final ficou marcada por um dos momentos mais delicados da sua participação. Segundo o que foi transmitido durante a gala deste domingo, a relação entre o concorrente e Catarina Miranda chegou ao fim em direto.

Apesar do impacto da situação, Afonso terá tomado uma decisão surpreendente: não partilhar a informação com os colegas, uma vez que tudo aconteceu no cubo, longe deles. O concorrente optou por guardar para si aquilo que se passou, revelando o sucedido apenas a uma pessoa dentro da casa: João Ricardo.

A confiança depositada em João Ricardo voltou a ficar em evidência durante a manhã desta segunda-feira, quando Pedro Jorge reparou numa aparente discrepância relacionada com a distribuição de pilhas, sugerindo que poderia faltar um concorrente nas contas feitas pelos habitantes da casa.

Perante a observação, João Ricardo apressou-se a apresentar uma explicação alternativa, afirmando que a situação deveria resultar apenas de uma confusão com o número de concorrentes presentes. A intervenção foi vista como uma tentativa de proteger Afonso.

Resta agora saber durante quanto tempo Afonso conseguirá manter o silêncio sobre aquilo que terá acontecido e se a verdade acabará por vir ao de cima nas próximas galas ou dinâmicas do programa.