Afonso Leitão quebra o silêncio sobre negócio com Catarina Miranda: «Eu vou...»

Afonso Leitão fez um esclarecimento sobre a loja online que tem em conjunto com Catarina Miranda, a 'Cale' - antiga Vancat, empresa que terminou por causa da zanga com Vanda e Sérgio Duarte.

No 'Em Família' deste sábado, o ex-concorrente adiantou: «Foi para ambos, foi o que eu lhe disse, eu não me vou entregar a 100% (...) é mais dela, é mais focado para ela, eu vou estar mais assim a ajudar, vou estar numa de backstage», disse.

Catarina Miranda completou: «Sim, aquilo é para nós nos divertirmos até termos alguma coisa em concreto, porque o Afonso tem uma coisa dele pessoal concreta, eu também gostava muito de voltar à nossa antena, à televisão», afirmou.

«Portanto acho que tudo acontece no tempo certo e então aquilo é para me divertir, para falar com as pessoas, para comunicar e é enquanto não temos assim nada concreto», rematou a segunda classificada do 'Big Brother Verão'.