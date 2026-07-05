Afonso Leitão responde às acusações de Catarina Miranda com queixa-crime: «Nódoas negras e insinuações graves»

Afonso Leitão mostrou-se indignado depois de Catarina Miranda ter alegado que, no último encontro entre ambos, a polícia teve de ser chamada ao local. O ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para se defender.

A partilha foi feita na rede social Tik Tok, uma vez que Afonso Leitão tem a sua conta de Instagram suspensa.

«As mais recentes publicações feitas nas redes sociais, nas quais são exibidas imagens de alegadas nódoas negras acompanhadas de insinuações graves suscetíveis de levar o público a associar-me à prática de factos ilícitos, são absolutamente falsas e atentam gravemente contra a minha honra, o meu bom nome e a minha reputação», começou por escrever.

«A verdade será apurada em tribunal»: Afonso Leitão deixa aviso a Catarina Miranda

O ex-paraquedista garantiu que o tema vai ser entregue à justiça: «todo esse conteúdo já foi recolhido pelo meu advogado e será junto ao processo-crime em curso.»

«Se tiver sido apresentada qualquer denúncia baseada em factos falsos, será apresentada a competente participação criminal pelo crime de denúncia caluniosa, sem prejuízo da responsabilização pelos crimes de difamação e demais ilícitos que se venham a verificar, bem como do respetivo pedido de indemnização por todos os danos causados», acrescentou.

«A utilização das redes sociais para lançar suspeitas e criar na opinião pública a convicção de que alguém praticou factos graves constitui um comportamento extremamente sério, que não ficará sem resposta. A verdade será apurada em tribunal, local onde apresentarei todas as provas necessárias para repor a verdade dos factos e defender o meu bom nome», completou.