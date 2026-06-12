Afonso reage às acusações de Miranda: «Falei com o meu advogado e está nas instâncias competentes»

Afonso Leitão esteve esta manhã no programa Dois às 10, da TVI, onde reagiu às recentes acusações feitas por Catarina Miranda.

O mais recente expulso do Secret Story – Desafio Final mostrou-se firme ao comentar a polémica e garantiu que já tomou medidas legais para lidar com a situação.

«Falar de coisas que não correspondem à realidade. É mentira muita coisa, então o facto de não ter nem um tostão? Há pessoas que só vivem de polémica, não sei se é o caso, o que eu sei é que ontem à noite falei com o meu advogado e isto agora só nas instâncias competentes, não vou falar em lado nenhum», disse Afonso em direto.

O antigo concorrente acrescentou ainda que está decidido a não alimentar mais o tema publicamente, deixando o caso nas mãos da justiça.

«Eu achava que a conhecia, mas está tudo certo, há males que vêm por bem, se calhar ainda bem que isto aconteceu», referiu ainda, em jeito de desabafo.

A presença de Afonso Leitão no programa serviu assim para esclarecer a sua posição perante as acusações de Catarina Miranda, garantindo que o assunto seguirá agora por vias legais e não será mais comentado em televisão.

Pormenores da gravidez

Durante a conversa, Afonso acabou por revelar novos detalhes sobre o momento em que soube de uma alegada gravidez de Catarina Miranda, descrevendo a situação como emocionalmente difícil e inesperada.

Segundo contou em estúdio, Catarina terá surgido junto dele com um teste de gravidez, depois de algumas suspeitas levantadas por terceiros. Afonso explicou que o resultado terá dado positivo e que, na altura, ambos sentiram necessidade de falar com calma sobre o assunto.

«Temos de conversar como duas pessoas adultas», terá sido uma das reações de Afonso no momento, segundo o próprio relatou na entrevista.

O ex-concorrente acrescentou ainda que, dias depois, a situação sofreu um novo desenvolvimento com a notícia de um aborto espontâneo. Afonso explicou que acompanhou Catarina ao hospital e que procurou apoiá-la nesse período mais delicado.

Durante a entrevista, referiu também que o assunto foi mantido em privado por decisão de ambos. Catarina terá pedido discrição sobre o tema: «Ela própria disse ‘vamos guardar isto em segredo’», contou, adiantando que apenas partilhou o sucedido com o irmão e um amigo próximo, com o conhecimento de Miranda.

A presença de Afonso Leitão no Dois às 10 serviu assim para esclarecer alguns dos pontos mais falados nas últimas semanas, num testemunho marcado por emoção e pela tentativa de esclarecer o que aconteceu fora dos ecrãs.

O tema continua a gerar discussão entre fãs dos reality shows da TVI, que acompanham de perto a relação entre os dois antigos concorrentes e todas as polémicas associadas.