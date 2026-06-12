Afonso revela aviso de Miranda a instantes de entrar no Desafio Final. E é “chocante”

A passagem de Afonso Leitão pelo programa Dois às 10, da TVI, continua a dar que falar. Entre vários temas abordados durante a entrevista, o ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final recordou uma conversa que teve com Catarina Miranda momentos antes de entrar na casa mais vigiada do país.

Segundo Afonso, a entrada no reality show acabou por acontecer de forma inesperada. O jovem revelou que ambos acreditavam que seria Catarina a receber primeiro o convite para participar num formato de reality.

«Quando eu sou convidado para o Desafio Final, nós estávamos a contar que ela fosse primeiro do que eu. Não estava à espera que fosse eu e ela ficou de pé atrás», começou por contar.

Foi depois, já no dia da entrada nos estúdios da TVI, que Catarina lhe terá deixado um aviso que hoje ganha um significado diferente à luz dos acontecimentos que marcaram a sua participação no programa.

«No dia em que nós entramos no estúdio os dois, a Catarina diz-me isto: "Puseram uma pessoa na casa para se envolver contigo, tem cuidado"», revelou Afonso sem entrar em mais detalhes sobre a identidade dessa pessoa.

A declaração surpreendeu os apresentadores e acabou por ser um dos momentos mais comentados da entrevista. Sem adiantar muitos mais detalhes, Afonso deixou no ar a ideia de que Catarina estava desconfiada das intenções de algumas pessoas que poderiam entrar no jogo.

A revelação surge numa altura em que a relação entre os dois antigos concorrentes continua envolta em polémica. Apesar dos vários episódios que marcaram os últimos meses, Afonso não escondeu que a frase ficou na sua memória e que a encarou, na altura, como um conselho de alguém que se preocupava com ele.

A entrevista ficou marcada por várias revelações sobre a ligação entre os dois, mas esta confidência acabou por captar a atenção dos fãs dos reality shows da TVI, que continuam atentos a todos os desenvolvimentos desta história.