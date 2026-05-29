Amigo de Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de traição: «Ele não sabe absolutamente de nada»

Catarina Miranda decidiu colocar um ponto final na ligação a Afonso Leitão depois de ter descoberto mensagens do concorrente do Secret Story - Desafio Final com um amigo em que se sentiu «traída» e «desrespeitada». Agora, esse mesmo amigo veio a público falar sobre a polémica e aproveitou para criticar a jovem de Almeirim, acusando-a de «mentiras» e até de «traição» de confiança.

André Santos, um dos amigos mais próximos de Afonso Leitão, foi entrevistado no programa V+ Fama, do V+, desta sexta-feira, 29 de maio, onde garantiu ter aceitado o convite e quebrar o silêncio para defender o ex-paraquedista que, por estar dentro da casa mais vigiada do País e não saber o que se passa cá fora, não se poder defender.

«Quero agradecer pelo convite e, estando no meio desta confusão toda, eu sinto o direito de poder defender o Afonso, portanto, ele lá dentro não sabe absolutamente nada e pronto, acho que tenho o direito de defesa», começou por dizer.

«Nunca traiu a Catarina Miranda»: As declarações do amigo com quem Afonso trocou mensagens

Questionado por Adriano Silva Martins sobre o teor das mensagens que fizeram rebentar a polémica, André Santos revelou: «O conteúdo eu não vou expor, como é óbvio, por privacidade, mas a meu ver eram conversas entre dois amigos, não havia maldade nenhuma nessas conversas, eram só apenas conversas entre amigos, homens, eu acho que não havia motivo para a pausa.»

O jovem explicou que as mensagens trocadas eram apenas brincadeiras, onde descreviam situações hipotéticas. «Como todos sabemos o Afonso é brincalhão, faz parte dele, é normal, e não havia intenções para isto», referiu, garantindo que nunca se trataram de situações reais.

«O Afonso nunca traiu a Catarina Miranda, simplesmente só houve estas conversas entre mim e ele e nunca, lá está como eu já disse, nunca houve intenções de traição e nunca houve maldade nesse tipo de conversa», acrescentou.

Sem papas na língua, André Santos aproveitou para criticar a postura de Catarina Miranda. «Todos sabemos que a Catarina Miranda é muito impulsiva, é efervescente, mas eu estava à espera de uma atitude da Catarina Miranda no sentido de quando o Afonso saísse e ter uma conversa em privado e não expor isto tudo sem conhecimento do próprio Afonso.»

Amigo de Afonso nega acusações de Catarina Miranda: «Completamente mentira»

Durante a mesma conversa, o jovem aproveitou para desmentir algumas das coisas que Catarina disse na entrevista que concedeu ao Dois às 10, na quinta-feira, 28, e negou prontamente o facto de a finalista do Big Brother Verão ter dito que sustentava o namorado. «Isso é completamente mentira, o Afonso não dependia monetariamente da Catarina e, de certa forma, a Catarina traiu a confiança do Afonso, ao ver as mensagens de conversas privadas entre amigos».

Já sobre o aborto espontâneo que Catarina Miranda sofreu no final do ano passado, André preferiu manter-se em silêncio. «Eu não me sinto confortável em falar disso porque é um assunto delicado. Cabe a eles falarem se quiserem, se assim o entenderem. Não vou comentar a certeza», confessou.

Mas as declarações não ficam por aqui. O amigo de Afonso contou desmentiu ainda que o concorrente tenha apagado mensagens de outras mulheres do seu telemóvel: «A Catarina Miranda disse na entrevista (ao Dois às 10) que, supostamente, o Afonso apagou mensagens com mulheres, o que não é verdade. E a pergunta que eu quero fazer é: se o Afonso, supostamente, apagou as mensagens com mulheres porque é que ele não apagou as conversas com os amigos? Quer dizer que o que estava naquelas mensagens com os amigos, comigo, pronto, não havia maldade nenhuma. E ambos sabíamos disso».