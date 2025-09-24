Amizade ou romance? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam toda a verdade pós Big Brother Verão

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Apesar de Afonso Leitão e Catarina Miranda surgirem juntos em diversos momentos desde que deixaram a casa do Big Brother Verão, a ligação entre ambos continua sem o rótulo de namoro assumido.

Em declarações à TV Guia, Catarina explicou que não existe nada oficializado: «Não namoramos, não temos nada oficializado. Ainda não dormimos juntos, ele dorme no sofá. Estamos a levar as coisas com calma. No nosso momento vamos anunciar alguma coisa se tivermos que anunciar». A jovem de Almeirim confessou ainda que já partilha muitas refeições com a família de Afonso, destacando a boa relação que mantém com os irmãos e com a mãe dele: «Adoro a família dele, receberam-me super bem».

O 4.º classificado do reality show da TVI também partilhou a sua perspetiva, reforçando que a ligação é sobretudo de amizade e cumplicidade. «Somos uma dupla. Quem faz mal a um leva com o outro. Umas vezes estamos em Lisboa, outras em Almeirim. São assim as duplas», disse à mesma revista. Afonso sublinhou ainda o papel de Catarina no seu dia a dia: «A Miranda é quem me traz à terra e à realidade. E eu acalmo-a quando ela começa a explodir. Vocês conhecem o feitio dela… por vezes precisa de se acalmar. Mas está tudo bem entre nós».

Apesar da pressão dos fãs para que confirmem uma relação amorosa, Catarina assegura que não cedem à curiosidade: «As pessoas perguntam [se estamos juntos], mas nós não cedemos à pressão, fazemos as coisas no nosso tempo».

Importa recordar que, dentro da casa do Big Brother Verão, Afonso nunca chegou a beijar Catarina na boca nem cedeu às suas investidas para um envolvimento mais sério. Fora do programa, mantém-se a mesma postura, deixando em aberto a evolução futura, mas sem pressa de assumir publicamente qualquer compromisso.