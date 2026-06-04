Após fim do namoro com Afonso Leitão, Catarina Miranda 'goza' com a ex-sogra em praça pública

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens

Depois de ter terminado o namoro com Afonso Leitão, Catarina Miranda regressou às redes sociais e mostrou o novo visual. A finalista do Big Brother Verão decidiu renovar as suas extensões de cabelo, mas o vídeo em que mostra o antes e depois está a dar que falar: tudo porque aproveitou a deixa para lançar farpas ao ex-namorado, e também à ex-sogra.

No vídeo, Catarina Miranda surge a fingir que está ao telefone e profere uma frase que Rita, a mãe de Afonso, disse quando visitou o filho na gala do Secret Story - Desafio Final do passado domingo. «Porque o mundo como tu o deixaste, está virado ao contrário», ouve-se.

Depois, a jovem ribatejana canta ainda um excerto de uma música, onde faz uma clara referência ao fim do namoro com o concorrente do reality show da TVI: «Estás solteira agora, olha eu também estou. A nossa cena antiga não resultou. Foste para um lado e eu para o outro».

Pode ver tudo aqui:

A partilha está a agitar as redes sociais e foram vários os internautas que reagiram à provocação de Catarina Miranda. «Ganhou🏆», «Tu és a maior amiga 🔥», «a nossa diva😂», «Que livramento 🙌», «Maravilhosa, sei que não deve estar a ser fácil, mas é assim que merecem ver-te ❤️», «As mulheres não choram, faturam 😂», «Acho isto muito triste», «Pessoas mal resolvidas...», «Esta mulher está maluca», são alguns dos comentários que se podem ler.