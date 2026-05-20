Após polémica com Ana, mãe de Afonso Leitão faz revelação sobre Catarina Miranda: «Dizer que está feliz não seria verdade»

Rita, mãe de Afonso Leitão, marcou presença no final da gala de Secret Story – Desafio Final e acabou por comentar as insinuações feitas por alguns concorrentes relativamente a uma alegada aproximação entre o filho e Ana Batista.
«Como mãe, custa-me ver o Afonso a chorar. De resto, estou tranquila, o Afonso tem a consciência tranquila, a Catarina também sabe quem tem lá dentro. É normal que quem lá está dentro queira criar outros enredos e virar as cartas ao contrário. É o que é, o jogo a acontecer», começou por afirmar.
A mãe do concorrente considerou ainda que as suspeitas levantadas dentro da casa não fazem sentido e saiu em defesa de Ana Batista: «Foi injusto, não tem fundamento nenhum. Acho que é normal criarem afinidades, ou estarem mais próximos daquelas pessoas com quem se identificam mais ou conseguem conversar. Fora isso, não se viu nada, não vi a Ana atrás do Afonso nem vejo qualquer interesse nesse aspeto», referiu.
Durante a conversa com Sérgio Ferreira, Rita falou também sobre a reação de Catarina Miranda: «Está confiante, confia no Afonso, está tranquila. Claro que todos conhecemos a Catarina, dizer que está feliz e contente não seria verdade, porque, ao mesmo tempo, isto acaba por ser também ofensivo para ela», explicou.
