Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão surpreende com casa nova. Todos os detalhes aqui

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Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão parece estar a entrar numa nova fase da vida e já começou a dar pistas sobre o novo espaço onde vai viver. O ex-concorrente surpreendeu os seguidores ao revelar um pequeno, mas significativo, detalhe da casa nova.

Através das redes sociais, Afonso Leitão partilhou um novo detalhe da sua vida pessoal. O jovem recorreu aos stories do Instagram para mostrar que a mudança para a nova casa está a ganhar forma e revelou um dos primeiros elementos que já fazem parte do espaço.

Na imagem partilhada, Afonso mostrou uma mesa e escreveu simplesmente: «E a casa nova já tem mesa».

A revelação acontece depois do fim da relação com Catarina Miranda, com quem Afonso Leitão manteve uma relação bastante mediática. Desde então, o jovem tem seguido o seu caminho e partilhado com os seguidores alguns momentos desta nova etapa.

Veja a imagem.

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