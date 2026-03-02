Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

O casal de ex-concorrentes do Big Brother Verão, Afonso Leitão e Catarina Miranda, partilhou com os seguidores um momento especial e cheio de ternura nas redes sociais. Os dois mostraram-se radiantes com a chegada iminente de um novo bebé e não esconderam a emoção.

Através das stories do Instagram, Afonso Leitão mostrou-se num chá revelação e depois publicou uma mensagem dedicada à bebé - filha de uns amigos - que está a caminho: «Cá te esperamos princesa Alice. Prontos para te receber», escreveu o ex-concorrente.

A publicação demonstra a proximidade que Afonso e Catarina mantêm com o casal amigo e evidencia também o lado mais familiar e emotivo dos antigos participantes do reality show da TVI.

Desde que saíram do programa, os dois têm partilhado vários momentos do dia a dia com os seguidores, mostrando uma relação cada vez mais sólida fora da casa.

Enquanto aguardam a chegada da pequena Alice, o casal mostra-se entusiasmado com este novo capítulo na vida dos amigos, celebrando a amizade e os momentos especiais que se aproximam.