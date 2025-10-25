Catarina Miranda e Afonso Leitão surpreendem em direto com detalhe inesperado

No programa “Em Família” deste sábado, 25 de outubro, Catarina Miranda e Afonso Leitão voltaram a marcar presença no ecrã, e um detalhe não passou despercebido. O casal surgiu com camisolas iguais, um gesto que rapidamente captou a atenção dos telespectadores.

Mas o look coordenado tinha um motivo especial. Catarina e Afonso aproveitaram o momento para anunciar o novo projeto: a marca “CALE”, criada pelos próprios fãs e inspirada no casal. O nome é um acrónimo que junta as iniciais de ambos.

«Houve uns fãs nossos que queriam muito que lançássemos uma linha de roupa. Então, adiantaram-se», explicou Catarina, divertida. «Tivemos um jantar com eles, foram muito queridos e criaram estas camisolas para nós as lançarmos oficialmente.» confessou Catarina Miranda.

O casal revelou ainda que foi essa iniciativa dos seguidores que os inspirou a abraçar a ideia e transformar o gesto carinhoso numa marca oficial.