Catarina Miranda em estúdio e Afonso sob fogo: comentadores arrasam e o caldo entorna-se em pleno direto

No programa Última Hora conduzido por Nuno Eiró, o ambiente voltou a aquecer com vários momentos de forte tensão em estúdio, envolvendo antigos concorrentes, bem como comentadoras.

O destaque do programa vai para as imagens do confronto em direto de Afonso Leitão com vários concorrentes que o tinham nomeado, num momento marcado por críticas à sua postura dentro da casa. Em estúdio, o ambiente rapidamente escalou quando diferentes intervenientes começaram a contestar a forma como o concorrente se tem posicionado no jogo.

A ex-concorrente e atual comentadora, Diana Lopes, foi uma das vozes mais críticas, apontando fragilidades no poder de argumentação de Afonso Leitão, sublinhando que o concorrente nem sempre consegue sustentar as suas posições perante os restantes.

Também Rita Almeida não poupou nas palavras, reforçando as críticas à forma como Afonso se tem defendido no jogo, acrescentando ainda mais tensão ao debate em estúdio.

A presença de Catarina Miranda, namorada de Afonso Leitão, acabou por intensificar ainda mais o ambiente. Catarina reagiu de forma contundente às críticas dirigidas ao companheiro, mostrando-se visivelmente incomodada com algumas das acusações feitas em direto.

O momento ficou ainda mais tenso quando Catarina Miranda e Norberto acabaram por entrar em confronto em estúdio, num diálogo marcado por divergências e troca de argumentos mais acesa, que não passou despercebida aos espectadores.

O episódio do “Última Hora” ficou assim marcado por um ambiente de forte tensão, confronto de opiniões e reações intensas em estúdio, refletindo a crescente polarização em torno de Afonso Leitão dentro da casa.