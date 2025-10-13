Ao Minuto

De uma aparente paz a nova discussão entre Pedro e Marisa. O motivo? Ciúmes de Ana e Bruno

«Tenho dúvidas sobre ti...»: Liliana está insegura das intenções de Fábio?

Cara quase encostada e peito com peito: As imagens completas da tensão entre Dylan e Pedro

Fábio comparou o cabelo de Bruna com uma 'esfregona': A concorrente reage e o verniz estala

«A minha mulher jamais dançaria “cinco kizombadas” com um homem»: Bruno Simão discute com Ana Catarina

«Aquele atrasado (...) Vou comê-lo vivo aqui dentro»: Dylan é implacável com Pedro Jorge

Isolado no quarto, Leandro desaba em lágrimas: «Fiquei emocionado porque...»

Sem filtros, Mariana acusa concorrente de ter sido 'nojenta' e vai mais longe

«Prefiro salvaguardar-me e...»: Farto do 'vai e vem', Dylan toma atitude em relação a Vera?

«Eu não vou esconder mais»: Vera admite sem filtros sentimentos por Inês?

Catarina Miranda manda 'farpa' a Rita e Marcelo... Sobre afastamento de Afonso Leitão

  Secret Story
  Hoje às 16:50
Catarina Miranda manda 'farpa' a Rita e Marcelo... Sobre afastamento de Afonso Leitão - Big Brother

Catarina Miranda preparou uma festa surpresa para o namorado, Afonso Leitão, mas dois convidados especiais ficaram de fora — e a ex-concorrente do “Big Brother” não deixou a ausência passar em branco.

Na passada quinta-feira, 9 de outubro, Catarina Miranda organizou uma festa surpresa de aniversário para o namorado, Afonso Leitão, juntando amigos e familiares do companheiro. “Reuni os amigos todos dele e a família toda”, partilhou a ex-concorrente do “Big Brother Verão”, mostrando-se feliz com o momento especial.

No entanto, os fãs não deixaram escapar um detalhe: a ausência de Marcelo Palma e Rita Almeida, amigos próximos de Afonso, que não aparecem nas fotografias da celebração.

Uma seguidora não resistiu e questionou:

Então onde estão a Rita e o Marcelo, que também eram teus amigos?”

A resposta de Catarina Miranda foi rápida:

Devem estar hibernados, nem os parabéns deram ao Afonso. Mas se a senhora souber, por favor entre em contacto.”

Recorde-se que, poucos dias após ter deixado o “Big Brother Verão”, Catarina já tinha revelado num direto no Instagram que não fazia questão de conhecer Rita e Marcelo, afastando-se do casal desde então.

Como foi a própria a organizar a festa e a definir a lista de convidados, a ausência de Marcelo e Rita acabou por ser vista por muitos como um afastamento definitivo.

 

Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda

Catarina Miranda está a viver uma fase de puro romantismo ao lado do namorado, Afonso Leitão. O casal, que assumiu publicamente a relação na estreia do programa Momento Certo, da TVI, continua a mostrar-se mais unido do que nunca.

Durante uma escapadinha ao Porto, Catarina recorreu às stories do Instagram, na noite da passada segunda-feira, 6 de outubro, para partilhar alguns momentos ternurentos com o namorado.

Numa das partilhas, a ex-concorrente do Big Brother Verão mostrou um lado mais descontraído e carinhoso do companheiro. «Já lá vai o tempo das noitadas… como as coisas mudam», escreveu, divertida, na legenda do registo onde Afonso surge a descansar no seu colo, um momento que não passou despercebido aos seguidores.

Desde que assumiram o namoro em direto, Catarina e Afonso têm conquistado os fãs com a cumplicidade e ternura que mostram nas redes sociais, e esta viagem ao norte do país veio provar que o amor entre os dois está mais forte do que nunca.

