Catarina Miranda reage a processo de Afonso Leitão: «Estou preparada para tudo o que vier, porque...»

Catarina Miranda utilizou a sua página de Instagram para deixar várias críticas ao ex-namorado, com quem partilhou casa durante cerca de sete meses. E reagiu às declarações do ex sobre envolver advogados no caso.

A ribatejana começou por revelar que continua sem conseguir contactar o antigo companheiro, acusando-o de evitar qualquer responsabilidade após a separação: «Está quase a fazer uma semana desde que saíste de casa e continuas sem ter tido a coragem de aparecer para vir buscar as tuas coisas. Ignoras mensagens, ignoras chamadas e desapareces quando se trata de assumir responsabilidades», escreveu.

A antiga concorrente de reality shows não escondeu a indignação e considerou que a atitude do ex-companheiro contrasta com a disponibilidade demonstrada noutras situações: «Curiosamente, para outras coisas não te faltou tempo nem iniciativa. Cada um escolhe muito bem onde investe a sua coragem», atirou.

Apesar do momento delicado, Catarina Miranda fez questão de deixar claro que não se sente intimidada: «Da minha parte, não tenho medo, não me intimido e não me vou calar», afirmou, acrescentando que enfrenta esta fase com tranquilidade: «Tenho a consciência tranquila e estou preparada para tudo o que vier, porque quem não deve, não teme. No fim, a verdade acaba sempre por vir ao de cima.»

Num tom de evidente desilusão, a jovem confessou que passou a olhar de forma diferente para os meses que viveram juntos e questionou a sinceridade dos sentimentos do ex-namorado: «Hoje é impossível não perceber que aquilo que dizias sentir nunca foi amor. Quem ama não usa, não manipula e não desaparece quando chega a hora de assumir as consequências dos próprios atos», lamentou.

Catarina Miranda terminou a reflexão com uma última mensagem, deixando no ar que acredita que o tempo acabará por esclarecer tudo: «As máscaras caem, e as atitudes falam sempre mais alto do que qualquer palavra».

Ainda: Catarina Miranda gasta milhares em compra de luxo. E faz questão de mandar um recado ao Ex Afonso Leitão

Catarina Miranda voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar com os seguidores a sua mais recente conquista: um novo automóvel. A ex-concorrente dos reality shows mostrou-se radiante com a aquisição e aproveitou o momento para deixar uma mensagem que muitos interpretaram como uma indireta ao ex-namorado.

Na fotografia em que surge junto ao novo carro, Catarina escolheu como banda sonora o tema “Banco do Carona”, uma escolha que não passou despercebida aos fãs e que rapidamente gerou comentários nas redes sociais.

A acompanhar a publicação, a ribatejana escreveu uma legenda carregada de significado: “Não foi sorte. Foi estrada longa, decisões difíceis e foco no destino certo.”

A frase foi vista por muitos seguidores como uma reflexão sobre o seu percurso pessoal e profissional, mas também como uma possível mensagem dirigida a alguém do passado. A escolha da música apenas veio alimentar as especulações.

Nos comentários, multiplicaram-se as felicitações pela nova conquista, com vários fãs a destacarem a determinação e a capacidade de trabalho de Catarina.