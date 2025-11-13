Comem no chão? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam detalhes da nova vida a dois

Catarina Miranda e Afonso Leitão oficialmente a viver juntos. Na manhã desta quarta-feira, 13 de novembro, marcaram presença no programa V+ Fama, onde contaram tudo sobre esta nova fase e não deixaram passar um detalhe insólito.

Quando questionados por Adriano Silva Martins sobre os novos passos a dar na relação, Afonso respondeu, em jeito de brincadeira: «Agora é passar de comer no chão para comer sentado numa mesa,». O casal admitiu que ainda não tem toda a mobília na casa e que, aos poucos, tudo se vai compondo.

Catarina Miranda não deixou de se mostrar emocionada por regressar às origens e estar mais próxima da família: «Saber que estou aqui em casa e perto dos meus outra vez, depois de tudo o que tem acontecido ultimamente, é sempre bom. É mais aconchegante.»

A relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão continua assim a dar que falar, agora com esta nova etapa vivida a dois em Almeirim, um passo importante que promete reforçar a cumplicidade e estabilidade do casal.