Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis

A cumplicidade entre Catarina Miranda e Afonso Leitão, que marcou o Big Brother Verão, parece ter ultrapassado os limites da casa mais vigiada do País e prolongado-se para a vida real. Desde a final do programa que os dois ex-concorrentes não se largam, reforçando a amizade (ou quem sabe mais do que isso) que construíram dentro da casa mais vigiada do país.

Na tarde de domingo, 14 de setembro, Catarina partilhou nas redes sociais uma fotografia onde surge à mesa com familiares e amigos. Entre os presentes estava Afonso Leitão, que, segundo tudo indica, terá feito questão de viajar até Almeirim, cidade natal da ex-concorrente, para se juntar ao grupo. O encontro aconteceu num restaurante local e não passou despercebido aos seguidores mais atentos.

Este novo momento partilhado em público alimenta ainda mais a curiosidade sobre a natureza da relação entre Miranda e Afonso, dois dos concorrentes mais falados da última edição do Big Brother.

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

Como é que foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso Leitão após o fim do Big Brother Verão. Este foi um dos assuntos mais falados do programa. Catarina Miranda tanto pediu um jantar de hamburgers com Afonso Leitão que este viria mesmo a acontecer. E há imagens.

Após o fim da gala final do Big Brother Verão, na qual Jéssica Vieira se tornou a grande vencedora, Catarina Miranda e Afonso Leitão tiveram o tão aguardado momento a dois. Foram jantar hambúrguer, tal como prometido. Mas não foram sozinhos. Sérgio Duarte, grande amigo de Catarina Miranda, e a sua mulher também estiveram presentes.