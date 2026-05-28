Ela também viu tudo. Mãe de Afonso reage às mensagens que Miranda encontrou: «Qualquer mulher...»

As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Catarina Miranda decidiu terminar o namoro com Afonso Leitão, depois de ter encontrado, no seu telemóvel, algumas mensagens comprometedoras em que se sentiu «desrespeitada». A polémica tem sido a tema do momento em Portugal e a mãe do concorrente do Secret Story - Desafio Final decidiu vir a público defender o filho e dar o seu ponto de vista.

Rita foi convidada especial do Diário do Secret Story desta quarta-feira, 27 de maio. Questionada por Nuno Eiró sobre se «há uma razão plausível» para Catarina Miranda ter reagido como reagiu, a mãe de Afonso foi clara: «Acho que tem muito que ver com os limites de cada um. Acho que esses limites deveriam ter ficado bem definidos para as duas pessoas.»

Mas não hesitou em revelar que também ficaria incomodada se estivesse no lugar da jovem ribatejana: «Com o que eu vi, sim, qualquer mulher ficaria melindrada, ficaria de pé atrás...»

«Mas é como digo: isto tem muito que ver com os limites de cada um. Na verdade, é uma conversa de amigos e, se houver clareza na nossa relação, aquela conversa pode ser aceitável, como [se fosse] uma brincadeira de amigos... Só o nosso limite é que aceita ou não aceita», acrescentou.