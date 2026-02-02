Foi isto que apaixonou Afonso Leitão. O lado quase desconhecido de Catarina Miranda

Ao Minuto

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

Acompanhe ao minuto

Foi isto que apaixonou Afonso Leitão. O lado quase desconhecido de Catarina Miranda

Foi isto que apaixonou Afonso Leitão. O lado quase desconhecido de Catarina Miranda - Big Brother

Afonso Leitão surpreendeu Catarina Miranda com uma declaração de amor em direto no programa Bom Dia Alegria e revelou o lado da namorada que poucos conhecem.

Esta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, Afonso Leitão marcou presença no programa Bom Dia Alegria, transmitido no V+ TVI, onde conversou com Zé Lopes e Merche Romero sobre a sua vida, a participação em três reality shows da TVI e o romance mediático com Catarina Miranda.

O ex-concorrente começou por recordar a sua primeira experiência em reality shows, no Secret Story 8, em setembro de 2024, descrevendo o início como algo descontraído e quase casual: «Tudo começou numa brincadeira, porque na altura em que eu estava a rescindir já com os paraquedistas eu estava a concorrer para fazer segurança em cargueiros, na América Latina. Então eu estava na parte das entrevistas, estava tudo a correr bem, e entretanto eu tenho as férias porque estou a gozar da rescisão e vou para o Algarve com um grande amigo meu.»

Afonso referiu ainda que foi incentivado por um amigo a inscrever-se no reality show, mesmo indo ao desconhecido, dado que nunca tinha acompanhado nenhum reality show: «Ele vira-se e é o sonho dele, ele fala imenso em realities, ele adora realities, e então ele começa só a falar-me da Casa dos Segredos. Eu nunca tinha visto um único reality, claro que ouvia aqueles nomes, ouvia aquelas coisas, mas nunca tinha acompanhado um reality. Acabei por ir na conversa dele, inscrevemo-nos os dois e acabei por entrar. Foi um desafio que acabei por aceitar, só que, verdade seja dita, é o meu primeiro reality e, quando lá vou, tinha já na mente assim: ‘Eu não quero discutir com ninguém’. E ia com o objetivo de descobrir os segredos.»

Mas a vida trocou as voltas a Afonso e foi na primeira casa onde entrou que iniciou uma relação amorosa com Jéssica Vieira, cujo término deu muito que falar e atualmente os ex-concorrentes encontram-se de costas voltadas.

Afinal, o que fez Afonso Leitão apaixonar-se por Catarina Miranda?

Mais tarde, no Big Brother Verão, Afonso Leitão volta a entrar na casa e conhece Catarina Miranda. O casal mantém atualmente uma relação que dura há 4 quatro meses. Na emissão de 2 de fevereiro, Afonso surpreendeu Catarina com uma declaração de amor em direto do programa Bom dia Alegria.

O ex-militar abordou a importância da relação no contexto do reality show: «Ela lá dentro já me trazia muita alegria, eu conseguia… ok, eu quando queria tentar fugir das coisas lá dentro, eu e a Catarina, só os dois conseguíamos nos divertir imenso, conseguimos fazer a festa toda. E então, isso foi algo que me acrescentou muito, foi esta leveza, este divertimento, esta tranquilidade. E depois, as pessoas diziam muito que eu não conseguia, e não conseguia, conseguia aturar a Catarina, porque a Catarina era aquilo, só que a Catarina era aquilo para aquelas pessoas, porque ela queria ser, porque ela também conseguia ser totalmente o oposto». 

Afonso acrescentou ainda: «Lá está, ela sabia e ela sabe que é isso que se fala de um reality show, portanto, ela sabia perfeitamente o que é que queria fazer e o que é que estava a fazer».

Veja o momento:

Relacionados

Parou o País com uma das missões mais arrepiantes de sempre. E ainda hoje guarda coisas do Secret Story em casa

Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»

Tensão na gala da 1ª Companhia: Andrea e Noélia entram em confronto e o público reage em força

Cristina Ferreira dá novidades sobre o teste de gravidez de Noélia: «É possível…»

Um mês depois, recrutas recebem mensagens da família. E este momento arrepiou um estúdio inteiro
Temas: Afonso Leitão Catarina Miranda

Mais Vistos

Maria Botelho Moniz passa férias em destino de sonho. As fotos são de meter inveja a qualquer um

Maria Botelho Moniz passa férias em destino de sonho. As fotos são de meter inveja a qualquer um

28 nov 2025, 15:56
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez 2025, 09:53
Saúde de Francisco Monteiro obriga-o a tomar decisão radical: «Depois de vários exames»

Saúde de Francisco Monteiro obriga-o a tomar decisão radical: «Depois de vários exames»

Ontem às 19:42
Entrou no BB em boa forma, mas cá fora chocou ao ultrapassar os 100 quilos. Agora assume: «Falhei»

Entrou no BB em boa forma, mas cá fora chocou ao ultrapassar os 100 quilos. Agora assume: «Falhei»

Hoje às 12:35
Ver Mais

Notícias

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

Hoje às 18:19
É dos nomes mais falados do momento e já não se esconde: Conheça o homem que terá conquistado Bárbara Parada

É dos nomes mais falados do momento e já não se esconde: Conheça o homem que terá conquistado Bárbara Parada

Hoje às 17:30
Foi isto que apaixonou Afonso Leitão. O lado quase desconhecido de Catarina Miranda

Foi isto que apaixonou Afonso Leitão. O lado quase desconhecido de Catarina Miranda

Hoje às 16:31
4 minutos e poucos euros: O truque de Cristina Ferreira que acaba com a fome por horas

4 minutos e poucos euros: O truque de Cristina Ferreira que acaba com a fome por horas

Hoje às 16:28
Parou o País com uma das missões mais arrepiantes de sempre. E ainda hoje guarda coisas do Secret Story em casa

Parou o País com uma das missões mais arrepiantes de sempre. E ainda hoje guarda coisas do Secret Story em casa

Hoje às 15:03
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

É dos nomes mais falados do momento e já não se esconde: Conheça o homem que terá conquistado Bárbara Parada

É dos nomes mais falados do momento e já não se esconde: Conheça o homem que terá conquistado Bárbara Parada

Hoje às 17:30
«Um príncipe» loiro de olhos azuis: As imagens do alegado novo amor de Bárbara Parada

«Um príncipe» loiro de olhos azuis: As imagens do alegado novo amor de Bárbara Parada

Hoje às 17:23
4 minutos e poucos euros: O truque de Cristina Ferreira que acaba com a fome por horas

4 minutos e poucos euros: O truque de Cristina Ferreira que acaba com a fome por horas

Hoje às 16:28
Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»

Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»

Hoje às 14:46
Entrou no BB em boa forma, mas cá fora chocou ao ultrapassar os 100 quilos. Agora assume: «Falhei»

Entrou no BB em boa forma, mas cá fora chocou ao ultrapassar os 100 quilos. Agora assume: «Falhei»

Hoje às 12:35
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Instrutor Chefe não está para brincadeiras! Andrea começa o dia a encher e não é a única
03:18

Instrutor Chefe não está para brincadeiras! Andrea começa o dia a encher e não é a única

Hoje às 09:21
Soraia Sousa emociona-se perante Maria Botelho Moniz depois de condecoração do Comandante Moutinho
09:35

Soraia Sousa emociona-se perante Maria Botelho Moniz depois de condecoração do Comandante Moutinho

Hoje às 00:28
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

31 jan, 15:16
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

31 jan, 13:30
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

31 jan, 11:10
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares vive situação caricata com a avó: «O que estás a fazer?!»

Marcia Soares vive situação caricata com a avó: «O que estás a fazer?!»

Há 57 min
Marcia Soares lança segunda coleção... e fãs ficam radiantes com novidades!

Marcia Soares lança segunda coleção... e fãs ficam radiantes com novidades!

Há 3h e 27min
Em lingerie, Jéssica Galhofas mostra-se mais sexy do que nunca: «Sentir, tocar, viver a própria pele»

Em lingerie, Jéssica Galhofas mostra-se mais sexy do que nunca: «Sentir, tocar, viver a própria pele»

Hoje às 18:15
Hilariante! Marcia Soares "apanha" avó a espreitar para dentro de casa: "O que estás a fazer?!"

Hilariante! Marcia Soares "apanha" avó a espreitar para dentro de casa: "O que estás a fazer?!"

Hoje às 15:26
Afonso Leitão deixa garantia sobre Catarina Miranda: "Ela sabia perfeitamente"

Afonso Leitão deixa garantia sobre Catarina Miranda: "Ela sabia perfeitamente"

Hoje às 13:24
Ver Mais Outros Sites