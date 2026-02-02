Foi isto que apaixonou Afonso Leitão. O lado quase desconhecido de Catarina Miranda

Esta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, Afonso Leitão marcou presença no programa Bom Dia Alegria, transmitido no V+ TVI, onde conversou com Zé Lopes e Merche Romero sobre a sua vida, a participação em três reality shows da TVI e o romance mediático com Catarina Miranda.

O ex-concorrente começou por recordar a sua primeira experiência em reality shows, no Secret Story 8, em setembro de 2024, descrevendo o início como algo descontraído e quase casual: «Tudo começou numa brincadeira, porque na altura em que eu estava a rescindir já com os paraquedistas eu estava a concorrer para fazer segurança em cargueiros, na América Latina. Então eu estava na parte das entrevistas, estava tudo a correr bem, e entretanto eu tenho as férias porque estou a gozar da rescisão e vou para o Algarve com um grande amigo meu.»

Afonso referiu ainda que foi incentivado por um amigo a inscrever-se no reality show, mesmo indo ao desconhecido, dado que nunca tinha acompanhado nenhum reality show: «Ele vira-se e é o sonho dele, ele fala imenso em realities, ele adora realities, e então ele começa só a falar-me da Casa dos Segredos. Eu nunca tinha visto um único reality, claro que ouvia aqueles nomes, ouvia aquelas coisas, mas nunca tinha acompanhado um reality. Acabei por ir na conversa dele, inscrevemo-nos os dois e acabei por entrar. Foi um desafio que acabei por aceitar, só que, verdade seja dita, é o meu primeiro reality e, quando lá vou, tinha já na mente assim: ‘Eu não quero discutir com ninguém’. E ia com o objetivo de descobrir os segredos.»

Mas a vida trocou as voltas a Afonso e foi na primeira casa onde entrou que iniciou uma relação amorosa com Jéssica Vieira, cujo término deu muito que falar e atualmente os ex-concorrentes encontram-se de costas voltadas.

Afinal, o que fez Afonso Leitão apaixonar-se por Catarina Miranda?

Mais tarde, no Big Brother Verão, Afonso Leitão volta a entrar na casa e conhece Catarina Miranda. O casal mantém atualmente uma relação que dura há 4 quatro meses. Na emissão de 2 de fevereiro, Afonso surpreendeu Catarina com uma declaração de amor em direto do programa Bom dia Alegria.

O ex-militar abordou a importância da relação no contexto do reality show: «Ela lá dentro já me trazia muita alegria, eu conseguia… ok, eu quando queria tentar fugir das coisas lá dentro, eu e a Catarina, só os dois conseguíamos nos divertir imenso, conseguimos fazer a festa toda. E então, isso foi algo que me acrescentou muito, foi esta leveza, este divertimento, esta tranquilidade. E depois, as pessoas diziam muito que eu não conseguia, e não conseguia, conseguia aturar a Catarina, porque a Catarina era aquilo, só que a Catarina era aquilo para aquelas pessoas, porque ela queria ser, porque ela também conseguia ser totalmente o oposto».

Afonso acrescentou ainda: «Lá está, ela sabia e ela sabe que é isso que se fala de um reality show, portanto, ela sabia perfeitamente o que é que queria fazer e o que é que estava a fazer».