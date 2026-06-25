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Indireta para Catarina Miranda? Afonso Leitão deixa reflexão que dá que falar

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Afonso Leitão quebra o silêncio com mensagem enigmática, que está a ser vista como uma indireta para a ex-namorada Catarina Miranda

A novela em torno da separação de Catarina Miranda e Afonso Leitão está longe de chegar ao fim. Nos últimos dias, têm surgido novos desenvolvimentos e várias trocas de indiretas entre os dois.

Desta vez, foi Afonso Leitão quem recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão que não passou despercebida aos seguidores.

«Os mais fortes são gentis. Os mais inteligentes são silenciosos. Os mais ricos são simples. Os mais felizes são reservados. O verdadeiro poder não precisa de se provar», escreveu.

A publicação rapidamente gerou reações e foi interpretada por muitos internautas como uma mensagem dirigida à ex-namorada, numa altura em que os dois poderão vir a enfrentar-se em tribunal. 

Choque total no Desafio Final! Finalistas veem imagens inéditas da polémica entre Catarina Miranda e Afonso Leitão 

A reta final do «Secret Story – Desafio Final» ficou marcada por um dos momentos mais aguardados pelos concorrentes. Durante o Especial desta terça-feira, 24 de junho, Cristina Ferreira entrou na casa mais vigiada do país para mostrar aos finalistas algumas das notícias e acontecimentos que marcaram os últimos meses enquanto estiveram isolados do mundo exterior.

Reality em direto?
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Marisa Susana, Leandro Martins, Pedro Jorge e João Ricardo tiveram, assim, a oportunidade de perceber o impacto de vários acontecimentos cá fora. Entre as imagens exibidas, um dos temas que mais surpreendeu os concorrentes foi a polémica separação de Catarina Miranda e Afonso Leitão.

Recorde-se que Catarina Miranda entrou na casa, há algumas semanas, para conversar com o ex-namorado. No entanto, os restantes concorrentes nunca chegaram a perceber o que tinha acontecido durante esse encontro. A conversa entre os dois acabou por ser bastante tensa e culminou no fim da relação, deixando Afonso Leitão visivelmente abalado.

Na altura, os concorrentes levantaram várias suspeitas sobre o motivo de Afonso Leitão ter demorado muito tempo no cubo. Só agora, já na reta final do programa, tiveram acesso às imagens que revelaram o contexto da polémica.

As reações dos finalistas não passaram despercebidas. Marisa Susana, Leandro Martins e Pedro Jorge mostraram-se surpreendidos com aquilo a que assistiram, enquanto João Ricardo já estava a par da situação, uma vez que teve acesso à informação após ter sido expulso e regressado posteriormente ao reality show.

Reality em direto?
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O momento gerou comentários e expressões de espanto dentro da casa, tornando-se um dos pontos altos da emissão e dando aos concorrentes uma nova perspetiva sobre um dos assuntos mais mediáticos desta edição.

Temas: Afonso Leitão Catarina Miranda

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