Inédito: Afonso conta como soube da gravidez de Miranda. E há novos detalhes surpreendentes

Afonso Leitão esteve esta manhã no programa Dois às 10, da TVI, onde falou abertamente sobre várias polémicas em torno da sua ex-relação com Catarina Miranda. O último expulso do Secret Story – Desafio Final fez um balanço dos últimos acontecimentos e respondeu a algumas das questões mais mediáticas.

Durante a conversa, Afonso acabou por revelar novos detalhes sobre o momento em que soube de uma alegada gravidez de Catarina Miranda, descrevendo a situação como emocionalmente difícil e inesperada.

Segundo contou em estúdio, Catarina terá surgido junto dele com um teste de gravidez, depois de algumas suspeitas levantadas por terceiros. Afonso explicou que o resultado terá dado positivo e que, na altura, ambos sentiram necessidade de falar com calma sobre o assunto.

«Temos de conversar como duas pessoas adultas», terá sido uma das reações de Afonso no momento, segundo o próprio relatou na entrevista.

O ex-concorrente acrescentou ainda que, dias depois, a situação sofreu um novo desenvolvimento com a notícia de um aborto espontâneo. Afonso explicou que acompanhou Catarina ao hospital e que procurou apoiá-la nesse período mais delicado.

Durante a entrevista, referiu também que o assunto foi mantido em privado por decisão de ambos. Catarina terá pedido discrição sobre o tema: «Ela própria disse ‘vamos guardar isto em segredo’», contou, adiantando que apenas partilhou o sucedido com o irmão e um amigo próximo, com o conhecimento de Miranda.

A presença de Afonso Leitão no Dois às 10 serviu assim para esclarecer alguns dos pontos mais falados nas últimas semanas, num testemunho marcado por emoção e pela tentativa de esclarecer o que aconteceu fora dos ecrãs.

O tema continua a gerar discussão entre fãs dos reality shows da TVI, que acompanham de perto a relação entre os dois antigos concorrentes e todas as polémicas associadas.