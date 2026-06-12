Inédito: Afonso conta como soube da gravidez de Miranda. E há novos detalhes surpreendentes

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

14:42
Começaram as Marchas da Malveira! Concorrentes ensaiam a coreografia e o "talento" deixa todos a rir - Big Brother
03:39

Começaram as Marchas da Malveira! Concorrentes ensaiam a coreografia e o "talento" deixa todos a rir

14:38
Ensaio das Marchas da Malveira começam com alta tensão. João Ricardo recusa-se a dançar com concorrente - Big Brother
02:36

Ensaio das Marchas da Malveira começam com alta tensão. João Ricardo recusa-se a dançar com concorrente

14:26
Marisa Susana provoca João Ricardo: «Já não comandas como tu querias» - Big Brother
03:55

Marisa Susana provoca João Ricardo: «Já não comandas como tu querias»

14:23
Marisa Susana e Bruno discutem: «Estás com medo que eu te enterre a ti também?» - Big Brother
03:22

Marisa Susana e Bruno discutem: «Estás com medo que eu te enterre a ti também?»

14:22
Marisa Susana para Leandro: «Aceita que foste enganado pelo Bruno» - Big Brother
04:18

Marisa Susana para Leandro: «Aceita que foste enganado pelo Bruno»

14:15
Marisa Susana provoca: «Vou-me divertir a ver a Liliana ser engolida, como uma sombra» - Big Brother
02:53

Marisa Susana provoca: «Vou-me divertir a ver a Liliana ser engolida, como uma sombra»

14:13
Pedro preocupado com Liliana? Marisa Susana explica: «Eu disse que desmontei o jogo dela» - Big Brother
06:23

Pedro preocupado com Liliana? Marisa Susana explica: «Eu disse que desmontei o jogo dela»

14:00
Afonso reage às acusações de Miranda: «Falei com o meu advogado e está nas instâncias competentes» - Big Brother

Afonso reage às acusações de Miranda: «Falei com o meu advogado e está nas instâncias competentes»

13:12
«Foi fazer choradinho»: Liliana expõe Sara em conversa com Leandro. E este fica chocado - Big Brother
02:18

«Foi fazer choradinho»: Liliana expõe Sara em conversa com Leandro. E este fica chocado

12:17
Após explosiva troca de acusações, Liliana tenta esclarecer tudo com Sara - Big Brother
03:20

Após explosiva troca de acusações, Liliana tenta esclarecer tudo com Sara

12:15
«Põe-te esperto!»: Sara e Marisa Susana avisam Bruno em relação a Liliana - Big Brother
02:08

«Põe-te esperto!»: Sara e Marisa Susana avisam Bruno em relação a Liliana

12:04
«Aproveitadora, rebaixa o outro»: Sara exalta-se com as acusações de Liliana - Big Brother
05:22

«Aproveitadora, rebaixa o outro»: Sara exalta-se com as acusações de Liliana

11:57
Inédito: Afonso conta como soube da gravidez de Miranda. E há novos detalhes surpreendentes - Big Brother

Inédito: Afonso conta como soube da gravidez de Miranda. E há novos detalhes surpreendentes

11:52
Quem querem ver pelas costas? Marisa Susana dispara contra Liliana: «Espalhou-se ao comprido» - Big Brother
05:11

Quem querem ver pelas costas? Marisa Susana dispara contra Liliana: «Espalhou-se ao comprido»

11:47
Amor com amor se paga. Sara retalia provocações de Liliana: «Depois reclama quando a põem em causa» - Big Brother
05:41

Amor com amor se paga. Sara retalia provocações de Liliana: «Depois reclama quando a põem em causa»

11:47
«De vilã a vítima!»: Liliana imparável contra Sara no concílio de nomeados - Big Brother
05:41

«De vilã a vítima!»: Liliana imparável contra Sara no concílio de nomeados

11:41
Provocação mordaz. Enquanto Sara faz partilha íntima, Liliana 'goza' e finge lágrimas - Big Brother
03:57

Provocação mordaz. Enquanto Sara faz partilha íntima, Liliana 'goza' e finge lágrimas

11:41
Sara faz confissão marcante: «Até a Voz disse que nunca me tinha visto assim» - Big Brother
03:57

Sara faz confissão marcante: «Até a Voz disse que nunca me tinha visto assim»

11:25
«Estou apaixonado!»: João Ricardo e Sara partilham momento único e recebem aviso: «É melhor não...» - Big Brother
01:52

«Estou apaixonado!»: João Ricardo e Sara partilham momento único e recebem aviso: «É melhor não...»

11:01
Liliana expõe plano para provocar Marisa Susana e Sara. E João Ricardo atira 'lenha para a fogueira' - Big Brother
03:52

Liliana expõe plano para provocar Marisa Susana e Sara. E João Ricardo atira 'lenha para a fogueira'

10:35
Bruno expõe conversa polémica que ouviu sobre João Ricardo: «Estavam a rasgar-te» - Big Brother
02:06

Bruno expõe conversa polémica que ouviu sobre João Ricardo: «Estavam a rasgar-te»

10:27
Liliana ataca Sara: «Vieste para aqui fazer um romance falhado» - Big Brother
01:34

Liliana ataca Sara: «Vieste para aqui fazer um romance falhado»

10:20
Picardia matinal! Liliana e Pedro Jorge trocam provocações: «Parece que é a primeira vez que me vês» - Big Brother
03:56

Picardia matinal! Liliana e Pedro Jorge trocam provocações: «Parece que é a primeira vez que me vês»

10:20
«Querias ser como a Sara. És forçada!»: Pedro Jorge não poupa Liliana - Big Brother
03:56

«Querias ser como a Sara. És forçada!»: Pedro Jorge não poupa Liliana

09:30
Fora do Desafio Final, há um problema na vida de Pedro Jorge. Mas ele não faz ideia - Big Brother

Fora do Desafio Final, há um problema na vida de Pedro Jorge. Mas ele não faz ideia

Acompanhe ao minuto

Inédito: Afonso conta como soube da gravidez de Miranda. E há novos detalhes surpreendentes

Inédito: Afonso conta como soube da gravidez de Miranda. E há novos detalhes surpreendentes - Big Brother

O ex-concorrente deu detalhes inéditos sobre o momento que foi tão comentado.

Afonso Leitão esteve esta manhã no programa Dois às 10, da TVI, onde falou abertamente sobre várias polémicas em torno da sua ex-relação com Catarina Miranda. O último expulso do Secret Story – Desafio Final fez um balanço dos últimos acontecimentos e respondeu a algumas das questões mais mediáticas. 

Durante a conversa, Afonso acabou por revelar novos detalhes sobre o momento em que soube de uma alegada gravidez de Catarina Miranda, descrevendo a situação como emocionalmente difícil e inesperada.

Segundo contou em estúdio, Catarina terá surgido junto dele com um teste de gravidez, depois de algumas suspeitas levantadas por terceiros. Afonso explicou que o resultado terá dado positivo e que, na altura, ambos sentiram necessidade de falar com calma sobre o assunto.

«Temos de conversar como duas pessoas adultas», terá sido uma das reações de Afonso no momento, segundo o próprio relatou na entrevista.

O ex-concorrente acrescentou ainda que, dias depois, a situação sofreu um novo desenvolvimento com a notícia de um aborto espontâneo. Afonso explicou que acompanhou Catarina ao hospital e que procurou apoiá-la nesse período mais delicado.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Durante a entrevista, referiu também que o assunto foi mantido em privado por decisão de ambos. Catarina terá pedido discrição sobre o tema: «Ela própria disse ‘vamos guardar isto em segredo’», contou, adiantando que apenas partilhou o sucedido com o irmão e um amigo próximo, com o conhecimento de Miranda. 

A presença de Afonso Leitão no Dois às 10 serviu assim para esclarecer alguns dos pontos mais falados nas últimas semanas, num testemunho marcado por emoção e pela tentativa de esclarecer o que aconteceu fora dos ecrãs.

O tema continua a gerar discussão entre fãs dos reality shows da TVI, que acompanham de perto a relação entre os dois antigos concorrentes e todas as polémicas associadas.

Temas: Afonso Leitão Catarina Miranda Gravidez

Fora da Casa

Afonso reage às acusações de Miranda: «Falei com o meu advogado e está nas instâncias competentes»

Afonso reage às acusações de Miranda: «Falei com o meu advogado e está nas instâncias competentes»

Há 53 min
No dia de casamento de Sara e Moisés, recordamos a cena íntima entre ambos. É dos vídeos mais vistos da TVI

No dia de casamento de Sara e Moisés, recordamos a cena íntima entre ambos. É dos vídeos mais vistos da TVI

Há 2h e 16min
Segredo revelado: Sara e Moisés partilham finalmente o nome do bebé. E não vai acreditar

Segredo revelado: Sara e Moisés partilham finalmente o nome do bebé. E não vai acreditar

Há 3h e 29min
Em lágrimas, Sara e Moisés “dão o nó” em direto: As imagens do casamento mais inusitado dos realities

Em lágrimas, Sara e Moisés “dão o nó” em direto: As imagens do casamento mais inusitado dos realities

Há 3h e 53min
Sara e Moisés: uma história de amor contada em imagens

Sara e Moisés: uma história de amor contada em imagens

Hoje às 10:23
Fora do Desafio Final, há um problema na vida de Pedro Jorge. Mas ele não faz ideia

Fora do Desafio Final, há um problema na vida de Pedro Jorge. Mas ele não faz ideia

Hoje às 09:30
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Inédito: Afonso conta como soube da gravidez de Miranda. E há novos detalhes surpreendentes

Inédito: Afonso conta como soube da gravidez de Miranda. E há novos detalhes surpreendentes

Há 2h e 56min
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

1 jun, 10:01
Fora do Desafio Final, há um problema na vida de Pedro Jorge. Mas ele não faz ideia

Fora do Desafio Final, há um problema na vida de Pedro Jorge. Mas ele não faz ideia

Hoje às 09:30
Aos 69 anos, ainda é das mulheres mais cobiçadas do País. Aqui tinha menos 40: adivinha quem é?

Aos 69 anos, ainda é das mulheres mais cobiçadas do País. Aqui tinha menos 40: adivinha quem é?

Ontem às 16:36
Segredo revelado: Sara e Moisés partilham finalmente o nome do bebé. E não vai acreditar

Segredo revelado: Sara e Moisés partilham finalmente o nome do bebé. E não vai acreditar

Há 3h e 29min
Ver Mais

Notícias

Afonso reage às acusações de Miranda: «Falei com o meu advogado e está nas instâncias competentes»

Afonso reage às acusações de Miranda: «Falei com o meu advogado e está nas instâncias competentes»

Há 53 min
No dia de casamento de Sara e Moisés, recordamos a cena íntima entre ambos. É dos vídeos mais vistos da TVI

No dia de casamento de Sara e Moisés, recordamos a cena íntima entre ambos. É dos vídeos mais vistos da TVI

Há 2h e 16min
Inédito: Afonso conta como soube da gravidez de Miranda. E há novos detalhes surpreendentes

Inédito: Afonso conta como soube da gravidez de Miranda. E há novos detalhes surpreendentes

Há 2h e 56min
Segredo revelado: Sara e Moisés partilham finalmente o nome do bebé. E não vai acreditar

Segredo revelado: Sara e Moisés partilham finalmente o nome do bebé. E não vai acreditar

Há 3h e 29min
Em lágrimas, Sara e Moisés “dão o nó” em direto: As imagens do casamento mais inusitado dos realities

Em lágrimas, Sara e Moisés “dão o nó” em direto: As imagens do casamento mais inusitado dos realities

Há 3h e 53min
Ver Mais Notícias

Opinião

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

Hoje às 01:30
Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

Hoje às 00:30
Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

Ontem às 18:29
Marcia Soares elogia postura de concorrente. Saiba de quem se trata

Marcia Soares elogia postura de concorrente. Saiba de quem se trata

Ontem às 18:07
Inês e Dylan juntos pela primeira vez no Diário. E têm muito a dizer

Inês e Dylan juntos pela primeira vez no Diário. E têm muito a dizer

10 jun, 19:13
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

Hoje às 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»
05:50

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»

5 jun, 22:49
Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»
01:29

Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»

5 jun, 22:40
Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir
05:12

Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir

5 jun, 22:29
Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»
03:05

Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»

5 jun, 22:22
De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo
07:02

De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo

5 jun, 22:20
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda faz revelação sobre regresso à televisão: "Está para breve"

Catarina Miranda faz revelação sobre regresso à televisão: "Está para breve"

Ontem às 18:59
Após cirurgia estética, Daniela Santos mostra-se em biquíni branco e soma elogios: "Gatona"

Após cirurgia estética, Daniela Santos mostra-se em biquíni branco e soma elogios: "Gatona"

Ontem às 15:51
No dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother é pedida em casamento: «Disse sim ao amor da minha vida»

No dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother é pedida em casamento: «Disse sim ao amor da minha vida»

Ontem às 15:19
Carolina Braga está noiva: veja o vídeo do pedido de casamento!

Carolina Braga está noiva: veja o vídeo do pedido de casamento!

Ontem às 14:47
Marco Costa lamenta morte: "Esteve presente nos dias em que eu estava perdido"

Marco Costa lamenta morte: "Esteve presente nos dias em que eu estava perdido"

Ontem às 11:53
Ver Mais Outros Sites