Mãe de Afonso revela que já pediu a Miranda os pertences do filho... mas sem sucesso! Indignada, faz apelo em direto

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Rita Leitão, a mãe de Afonso Leitão, esteve no Diário do Secret Story - Desafio Final desta quarta-feira, 27 de maio, a defender o filho de todas as polémicas que o envolvem fora da casa mais vigiada do País, depois de Catarina Miranda ter terminado o namoro de ambos por ter alegadamente descoberto mensagens comprometedoras no seu telemóvel. Agora, Rita deixou um recado à ex-nora.

«Gostaria de aproveitar este momento para fazer um apelo. Nós temos tentado... a Catarina abandonou qualquer apoio ao Afonso e, com ela, foi também a pessoa que estava com as redes [sociais] do Afonso. É intenção da família manter o Afonso no programa, portanto, precisamos das redes dele para poder também promover a permanência dele no programa», disse.

E prosseguiu: «Por isso, queria aproveitar este momento para fazer um apelo à Catarina. Que nos entregasse o telemóvel, as chaves do carro do Afonso e a carteira do Afonso. Pedimos as chaves do carro porque o Afonso combinou com o irmão que ele iria levá-lo à oficina.»

Sem papas na língua, a mãe de Afonso garantiu que já tentou obter os pertences de volta, mas até agora sem sucesso. «O apelo inclui estes três bens, porque, de facto, nós precisamos deles. Não estando a Catarina a apoiar o Afonso, não faz sentido ela continuar com esses pertences. Já lhe enviámos várias mensagens. Umas vezes, o meu marido. Outras vezes, o meu filho. Umas vezes, sim senhora, outras vezes, não senhora...»

«Neste momento, queria aproveitar este canal para dizer: Catarina, por favor, entrega-nos as coisas do Afonso para nós podermos continuar a fazer o nosso trabalho», findou.

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