Na casa não sabem, mas Afonso teve um gesto subtil que denunciou o fim com Miranda: e houve quem reparasse

Afonso Leitão e Catarina Miranda terminaram oficialmente o namoro em direto, na gala do Secret Story - Desafio Final do passado domingo, 31 de maio. O concorrente optou por não contar aos colegas de casa o que se passou - à exceção de João Ricardo -, mas houve um gesto subtil que quase o denunciou e houve quem reparasse.

No Especial de segunda-feira, Afonso não deu o habitual beijinho no pulso que dá sempre que se despede da emissão. Isto porque tem uma tatuagem sobre Catarina Miranda naquele pulso.

Liliana apercebeu-se e expôs a situação. «Sempre mostrou ser um concorrente que pouco ou nada liga ao que dizem sobre ele. Sempre muito ativo. Ele está muito em baixo. A única pessoa que podia abater o soldado aqui no jogo seria a Catarina Miranda», disse, em confessionário.

E prosseguiu: «E eu reparei que o Afonso tem um ritual. Dá um beijinho na tatuagem que tem com a Catarina e hoje não deu. Se sou só eu a imaginar, não sei! Mas sou curiosa...»