«Não aceito devoluções»: Mãe de Afonso Leitão deixa mensagem a Catarina Miranda e faz revelação privada

Catarina Miranda celebra esta quarta-feira, dia 21 de janeiro, mais um aniversário e a mãe de Afonso Leitão não deixou passar a data em branco, deixando uma mensagem especial à nora.

«Os teus fãs tratam-te por queen, mas para mim serás sempre Sininho. Porquê? Porque fazes imenso barulho por onde passas», escreveu Rita Leitão nos stories do Instagram.

A sogra de Catarina Miranda continuou a declaração, deixando um recado: «Parabéns Sininho, que os teus 27 sejam incríveis e cheios de paciência... vais precisar. Lembra-te, não aceito devoluções. Grande beijinho».

