O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

O que começou como uma relação terminou de forma abrupta e acabou por evoluir para um conflito judicial. Afonso Leitão e a sua mãe terão apresentado uma queixa-crime formal contra Catarina Miranda no DIAP da Moita, num processo que envolve acusações graves e alegadas quebras de confiança.

Tudo terá começado quando Catarina Miranda, alegadamente, teve acesso ao telemóvel do então namorado e descobriu uma suposta traição. Esse episódio terá levado ao fim da relação entre ambos, que já durava há vários meses.

No entanto, a situação escalou para o plano judicial. Segundo a queixa apresentada, Afonso Leitão acusa a ex-namorada de vários crimes, incluindo alegada devassa da vida privada e perseguição, num total de oito acusações que agora seguem para apreciação legal.

Perante as acusações, Catarina Miranda já reagiu através de uma carta aberta , afirmando estar tranquila em relação ao processo e deixando a mensagem de que «Quem não deve, não teme».

O caso promete agora seguir os trâmites legais, enquanto as partes envolvidas mantêm versões completamente opostas sobre o que terá realmente acontecido entre ambos.