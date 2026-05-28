Pai de Afonso quebra silêncio em pleno Extra do Secret Story: «O que o Afonso faz ou não com a Miranda...»

A relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão chegou ao fim, mas o concorrente do Secret Story - Desafio Final não faz ideia do que se passa. Durante o Extra desta terça-feira, 26 de maio, Marta Cardoso revelou que o pai do ex-paraquedista entrou em contacto com a produção para também dar a sua perspetiva sobre a polémica que se instalou.

«A família do Afonso está a assistir a este Extra, a tudo o que está a ser exposto aqui, a tudo o que está a ser dito aqui. Não deve ser fácil, acredito que não será nada fácil. Mas também para aqui dar voz àqueles que estão do lado dos seus, independentemente da forma como eles vivem coisas paralelas como as relações, o pai do Afonso entrou em contacto connosco», começou por dizer Marta Cardoso.

E prosseguiu: «Quer deixar muito claro que, independentemente daquilo que o Afonso faz ou não faz na sua relação com a Miranda, neste momento, o Afonso está num jogo, está sozinho, está isolado, está a desempenhar o seu papel de forma absolutamente individual e a família está com ele, a apoiá-lo incondicionalmente, como todas as famílias fazem, aliás, e ainda bem.»

«Portanto, não está a ser fácil para eles também. Nós vamos tentar sempre ter aqui o máximo de cuidado e respeito pelas famílias, que também compreenderão que temos de fazer o nosso trabalho. Nós, os comentadores e toda a produção que envolve», completou Marta Cardoso.