Perante as últimas polémicas, mãe de Afonso Leitão faz revelação privada sobre Catarina Miranda

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

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Catarina Miranda faltou à última gala do Secret Story - Desafio Final, numa altura em que Afonso Leitão está a ser acusado por vários colegas de ter interesse em Ana Batista, e vice-versa. A namorada do concorrente não esteve presente, mas a mãe deste fez questão de falar sobre o tema.

No final da gala, a mãe de Afonso Leitão esteve à conversa com o repórter Sérgio Ferreira e contou como é que a nora está a reagir a todas as insinuações.

«Catarina está confiante, confia no Afonso, está tranquila. Claro que todos conhecemos a Catarina, dizer que está feliz e contente não seria verdade, porque, ao mesmo tempo, isto acaba por ser também ofensivo para ela», começou por dizer.

«Claro que estas coisas melindram, mas a Catarina está a ter uma reação normal para quem está cá fora», acrescentou ainda.