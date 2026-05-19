Perante as últimas polémicas, mãe de Afonso Leitão faz revelação privada sobre Catarina Miranda

Catarina Miranda faltou à última gala do Secret Story - Desafio Final, numa altura em que Afonso Leitão está a ser acusado por vários colegas de ter interesse em Ana Batista, e vice-versa. A namorada do concorrente não esteve presente, mas a mãe deste fez questão de falar sobre o tema.
No final da gala, a mãe de Afonso Leitão esteve à conversa com o repórter Sérgio Ferreira e contou como é que a nora está a reagir a todas as insinuações.
«Catarina está confiante, confia no Afonso, está tranquila. Claro que todos conhecemos a Catarina, dizer que está feliz e contente não seria verdade, porque, ao mesmo tempo, isto acaba por ser também ofensivo para ela», começou por dizer.
«Claro que estas coisas melindram, mas a Catarina está a ter uma reação normal para quem está cá fora», acrescentou ainda.
Pode ver aqui as declarações completas: