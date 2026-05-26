Sem saber do polémico comunicado, Afonso declara-se a Catarina Miranda como nunca o tinha feito: e as lágrimas quase que caem

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Afonso Leitão foi desafiado pela Voz a falar sobre amor, no mesmo dia em que, fora do Secret Story - Desafio Final, Catarina Miranda anunciou o fim da relação de ambos depois de este a ter, alegadamente, «desrespeitado». No entanto, o ex-paraquedista está dentro da casa mais vigiada do País e não sabe o que o espera cá fora. Por isso, declarou-se à ex-concorrente como nunca o tinha feito.

«A pessoa que escolhemos para estar ao nosso lado também acaba por ser muito importante, porque nós estamos lá e a pessoa que está ao nosso lado é tudo por opção», começou por referir Afonso Leitão, no Cubo, num momento profundo a sós com a Voz.

E prosseguiu: «A família não é opção. A pessoa que nós queremos acrescentar à nossa família é por opção. E então acho que, acima de tudo, temos que estar bem um com o outro e foi isso que eu aprendi.»

Sem saber que Catarina Miranda cortou o laço que os unia, Afonso declarou-se: «Não vale a pena forçar, não vale a pena estar só por estar, vale a pena manter-me, estarmos unidos, acrescentarmos muito um ao outro, e então é nesse ponto de vista que eu sinto que me superei muito e que cresci a dar valor ao que tenho.»