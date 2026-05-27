Sem saber o que se passa, Afonso Leitão manda recado para Catarina Miranda. E Cristina Ferreira tem reação inédita em pleno direto

Longe de imaginar o que se passa cá fora, Afonso Leitão reagiu à sua salvação com uma mensagem especial para a namorada, Catarina Miranda. E Cristina Ferreira não hesitou em reagir, em direto.
Durante o Especial do Secret Story - Desafio Final, e depois de saber que foi o primeiro salvo da semana, Afonso Leitão aproveitou para enviar um beijinho para a companheira, no mesmo dia em que esta divulgou um comunicado em que colocou um ponto final na relação com o concorrente, por ter sido, alegadamente, «desrespeitada».
«Quero enviar um beijinho para a minha namorada, para a família da minha namorada», disse o ex-paraquedista, no fim da emissão.
Cristina Ferreira aproveitou a deixa para, depois de sair na ligação à casa, reagir à afirmação do concorrente.
«Isto é difícil. Quem acompanha o reality, sabe que as coisas cá fora não estão bem como o Afonso as imagina. A qualquer instante, saberemos como é que tudo se vai resolver. Porque namorada, pelos vistos, não há», referiu.
Pode ver aqui o momento que está a dar que falar: