Sem saber o que se passa, Afonso Leitão manda recado para Catarina Miranda. E Cristina Ferreira tem reação inédita em pleno direto

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

Longe de imaginar o que se passa cá fora, Afonso Leitão reagiu à sua salvação com uma mensagem especial para a namorada, Catarina Miranda. E Cristina Ferreira não hesitou em reagir, em direto.

Durante o Especial do Secret Story - Desafio Final, e depois de saber que foi o primeiro salvo da semana, Afonso Leitão aproveitou para enviar um beijinho para a companheira, no mesmo dia em que esta divulgou um comunicado em que colocou um ponto final na relação com o concorrente, por ter sido, alegadamente, «desrespeitada».

«Quero enviar um beijinho para a minha namorada, para a família da minha namorada», disse o ex-paraquedista, no fim da emissão.

Cristina Ferreira aproveitou a deixa para, depois de sair na ligação à casa, reagir à afirmação do concorrente.

«Isto é difícil. Quem acompanha o reality, sabe que as coisas cá fora não estão bem como o Afonso as imagina. A qualquer instante, saberemos como é que tudo se vai resolver. Porque namorada, pelos vistos, não há», referiu.