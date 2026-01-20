Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu

Ao Minuto

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

Acompanhe ao minuto

Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu

  • Há 1h e 59min
Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu - Big Brother

O aniversário de Catarina Miranda ficou marcado por uma declaração de amor intensa de Afonso Leitão. Num reels emotivo, o casal que se conheceu no Big Brother Verão mostrou que a relação continua sólida, com palavras de gratidão, cumplicidade e planos para o futuro.

O aniversário de Catarina Miranda foi vivido com emoção redobrada e uma declaração que não deixou ninguém indiferente. O namorado, Afonso Leitão, assinalou a data com uma homenagem pública carregada de sentimento, provando que a relação que nasceu no Big Brother Verão continua mais forte do que nunca.

Num reels partilhado nas redes sociais, Afonso reuniu várias fotografias e vídeos ao lado da cozinheira e acompanhou as imagens com uma longa mensagem onde abriu o coração. O militar começou por sublinhar a importância do dia, confessando sentir-se grato não só por Catarina, mas também pelo caminho que os dois têm feito juntos desde que se conheceram no programa da TVI.

Ao recordar a experiência no reality show, Afonso admitiu que nunca imaginou que um jogo pudesse mudar a sua vida de forma tão profunda. Entraram como concorrentes, mas foi ali que acabou por encontrar o amor. No meio da intensidade do programa, Catarina destacou-se de forma natural e, sem pressas, tornou-se essencial na sua vida.

Na declaração, o militar descreve a companheira como o seu apoio constante, o sorriso nos dias bons e a tranquilidade nos momentos mais difíceis, resumindo tudo numa palavra forte e simbólica: casa. Afonso não esconde a admiração pela mulher que Catarina é, elogiando o seu coração, a força e a forma genuína como vive cada momento.

A mensagem termina com votos de saúde, sonhos realizados e muitos motivos para sorrir, deixando claro o desejo de continuar a construir a relação passo a passo, tal como têm feito até agora. Entre corações verdes e palavras carregadas de emoção, Afonso reforça que ninguém diria que o Big Brother os iria juntar - e muito menos que dessa experiência nasceria algo tão bonito.

Uma declaração apaixonada que confirma que Catarina Miranda vive um aniversário cheio de amor e cumplicidade.

Veja aqui:

 

 

O amor está mesmo no ar! Afonso Leitão surpreendeu a namorada com um presente cheio de brilho e significado: um elegante colar da prestigiada marca Swarovski.

A escolha recaiu sobre o sofisticado Colar Mesmera, uma peça que se destaca pelo seu design requintado e intemporal. O colar combina diferentes lapidações em cristais brancos, que refletem a luz de forma deslumbrante, com um acabamento lacado a dourado, perfeito para quem aprecia elegância com um toque de luxo.

Um mimo à altura de uma data especial

O Colar Mesmera, tem o valor de 330 euros, revelando o cuidado e a atenção de Afonso Leitão na escolha de um presente à altura da ocasião. Um gesto romântico que não passou despercebido aos fãs do casal.

A oferta aconteceu num cenário digno de um conto de fadas: em plena viagem romântica à Disneyland Paris, onde os dois têm partilhado momentos cúmplices e apaixonados. Longe da azáfama do dia a dia, Afonso fez questão de tornar o aniversário de Catarina ainda mais inesquecível, num ambiente intimista e carregado de romantismo.

Veja o momento:

O namoro de Afonso Leitão e Catarina Miranda

Apesar de o relacionamento ter começado envolto em polémicas, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm vindo a afastar os obstáculos e a provar que o amor entre ambos está firme e para durar.

Catarina Miranda, conhecida por ter participado no Big Brother 2023, Dilema e Big Brother Verão, e por ter sido repórter do Somos Portugal, e Afonso Leitão, ex-concorrente do Secret Story 8, Big Brother Verão e ex-namorado de Jéssica Vieira, falaram abertamente da relação e dos desafios que superaram até terem uma relação sólida.

O pedido de namoro aconteceu quando Afonso surpreendeu Catarina Miranda no programa Momento Certo, com um pedido de namoro original e emotivo, consolidando a ligação e marcando um ponto de viragem na história do casal.

Relacionados

Diogo Alexandre olha para 2026 e deixa pista sobre o amor: «Ideal para minha namorada. A mulher da minha vida»

O seu bebé chora muito e não sabe como pará-lo? Vânia Sá descobriu um truque simples e infalível

Afonso Leitão surge "atrás das grades" após polémica: «As queixas deram resultado»

Reecontro inesperado após traição. Liliana Filipa e Daniel Gregório cruzam-se: «Foi tenso»

Mulher do concorrente do Big Brother acusado de assédio confirma fim do casamento

Rendida a novo País, Cristina Ferreira faz revelação privada: «Foi o que mais me impressionou»
Temas: Afonso Leitão Catarina Miranda

Fora da Casa

Diogo Alexandre olha para 2026 e deixa pista sobre o amor: «Ideal para minha namorada. A mulher da minha vida»

Diogo Alexandre olha para 2026 e deixa pista sobre o amor: «Ideal para minha namorada. A mulher da minha vida»

Há 2h e 30min
O seu bebé chora muito e não sabe como pará-lo? Vânia Sá descobriu um truque simples e infalível

O seu bebé chora muito e não sabe como pará-lo? Vânia Sá descobriu um truque simples e infalível

Ontem às 19:49
Afonso Leitão surge "atrás das grades" após polémica: «As queixas deram resultado»

Afonso Leitão surge "atrás das grades" após polémica: «As queixas deram resultado»

Ontem às 18:56
Mulher do concorrente do Big Brother acusado de assédio confirma fim do casamento

Mulher do concorrente do Big Brother acusado de assédio confirma fim do casamento

Ontem às 18:19
Rendida a novo País, Cristina Ferreira faz revelação privada: «Foi o que mais me impressionou»

Rendida a novo País, Cristina Ferreira faz revelação privada: «Foi o que mais me impressionou»

Ontem às 16:55
Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

Ontem às 16:32
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Ontem às 15:32
Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»

Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»

Ontem às 09:49
Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

31 dez 2025, 21:56
Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

19 jan, 14:24
Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois

Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois

19 jan, 14:16
Ver Mais

Notícias

Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu

Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu

Há 1h e 59min
Diogo Alexandre olha para 2026 e deixa pista sobre o amor: «Ideal para minha namorada. A mulher da minha vida»

Diogo Alexandre olha para 2026 e deixa pista sobre o amor: «Ideal para minha namorada. A mulher da minha vida»

Há 2h e 30min
O seu bebé chora muito e não sabe como pará-lo? Vânia Sá descobriu um truque simples e infalível

O seu bebé chora muito e não sabe como pará-lo? Vânia Sá descobriu um truque simples e infalível

Ontem às 19:49
Afonso Leitão surge "atrás das grades" após polémica: «As queixas deram resultado»

Afonso Leitão surge "atrás das grades" após polémica: «As queixas deram resultado»

Ontem às 18:56
Mulher do concorrente do Big Brother acusado de assédio confirma fim do casamento

Mulher do concorrente do Big Brother acusado de assédio confirma fim do casamento

Ontem às 18:19
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados
04:15

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

19 jan, 00:52
Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
05:34

Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal

18 jan, 09:41
Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

16 jan, 17:35
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

16 jan, 14:15
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

16 jan, 13:30
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"No final, renasces": Francisco Monteiro feliz com companhia especial... e Marcia Soares reage assim!

"No final, renasces": Francisco Monteiro feliz com companhia especial... e Marcia Soares reage assim!

Ontem às 15:27
Francisco Monteiro em choque: "Está na altura de acordar"

Francisco Monteiro em choque: "Está na altura de acordar"

Ontem às 11:32
Longe de Portugal, Cristina Ferreira e João Monteiro fazem "cerimónia de longa vida"!

Longe de Portugal, Cristina Ferreira e João Monteiro fazem "cerimónia de longa vida"!

Ontem às 10:21
Famoso concorrente do "Big Brother" acusado de assédio por colega. E o momento foi filmado

Famoso concorrente do "Big Brother" acusado de assédio por colega. E o momento foi filmado

Ontem às 10:21
Acusado de assédio, concorrente desiste do "Big Brother Brasil": veja o polémico vídeo!

Acusado de assédio, concorrente desiste do "Big Brother Brasil": veja o polémico vídeo!

Ontem às 08:58
Ver Mais Outros Sites