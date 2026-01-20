Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu

O aniversário de Catarina Miranda foi vivido com emoção redobrada e uma declaração que não deixou ninguém indiferente. O namorado, Afonso Leitão, assinalou a data com uma homenagem pública carregada de sentimento, provando que a relação que nasceu no Big Brother Verão continua mais forte do que nunca. Num reels partilhado nas redes sociais, Afonso reuniu várias fotografias e vídeos ao lado da cozinheira e acompanhou as imagens com uma longa mensagem onde abriu o coração. O militar começou por sublinhar a importância do dia, confessando sentir-se grato não só por Catarina, mas também pelo caminho que os dois têm feito juntos desde que se conheceram no programa da TVI. Ao recordar a experiência no reality show, Afonso admitiu que nunca imaginou que um jogo pudesse mudar a sua vida de forma tão profunda. Entraram como concorrentes, mas foi ali que acabou por encontrar o amor. No meio da intensidade do programa, Catarina destacou-se de forma natural e, sem pressas, tornou-se essencial na sua vida. Na declaração, o militar descreve a companheira como o seu apoio constante, o sorriso nos dias bons e a tranquilidade nos momentos mais difíceis, resumindo tudo numa palavra forte e simbólica: casa. Afonso não esconde a admiração pela mulher que Catarina é, elogiando o seu coração, a força e a forma genuína como vive cada momento. A mensagem termina com votos de saúde, sonhos realizados e muitos motivos para sorrir, deixando claro o desejo de continuar a construir a relação passo a passo, tal como têm feito até agora. Entre corações verdes e palavras carregadas de emoção, Afonso reforça que ninguém diria que o Big Brother os iria juntar - e muito menos que dessa experiência nasceria algo tão bonito. Uma declaração apaixonada que confirma que Catarina Miranda vive um aniversário cheio de amor e cumplicidade. Veja aqui:

O amor está mesmo no ar! Afonso Leitão surpreendeu a namorada com um presente cheio de brilho e significado: um elegante colar da prestigiada marca Swarovski.

A escolha recaiu sobre o sofisticado Colar Mesmera, uma peça que se destaca pelo seu design requintado e intemporal. O colar combina diferentes lapidações em cristais brancos, que refletem a luz de forma deslumbrante, com um acabamento lacado a dourado, perfeito para quem aprecia elegância com um toque de luxo.

Um mimo à altura de uma data especial

O Colar Mesmera, tem o valor de 330 euros, revelando o cuidado e a atenção de Afonso Leitão na escolha de um presente à altura da ocasião. Um gesto romântico que não passou despercebido aos fãs do casal.

A oferta aconteceu num cenário digno de um conto de fadas: em plena viagem romântica à Disneyland Paris, onde os dois têm partilhado momentos cúmplices e apaixonados. Longe da azáfama do dia a dia, Afonso fez questão de tornar o aniversário de Catarina ainda mais inesquecível, num ambiente intimista e carregado de romantismo.

Veja o momento:

O namoro de Afonso Leitão e Catarina Miranda

Apesar de o relacionamento ter começado envolto em polémicas, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm vindo a afastar os obstáculos e a provar que o amor entre ambos está firme e para durar.

Catarina Miranda, conhecida por ter participado no Big Brother 2023, Dilema e Big Brother Verão, e por ter sido repórter do Somos Portugal, e Afonso Leitão, ex-concorrente do Secret Story 8, Big Brother Verão e ex-namorado de Jéssica Vieira, falaram abertamente da relação e dos desafios que superaram até terem uma relação sólida.

O pedido de namoro aconteceu quando Afonso surpreendeu Catarina Miranda no programa Momento Certo, com um pedido de namoro original e emotivo, consolidando a ligação e marcando um ponto de viragem na história do casal.