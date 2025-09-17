Afinal quem mentiu sobre o relacionamento? Afonso Leitão desmente Daniela Santos

Afonso Leitão tem uma versão diferente do que viveu com Daniela Santos. O finalista do Big Brother Verão esteve esta manhã no Dois às 10, da TVI, e garantiu que o que se passou entre ele e a bailarina não passou de um caso «esporádico». Daniela Santos tinha afirmado que os dois tinham tido um relacionamento amoroso. «Nunca houve nada opor aí além, não era um namoro», afirmou.

«Não confirmo, porque não foi uma noite, mas também não foi [um namoro]. Foi uma coisa de duas, três vezes, foi uma coisa esporádica. Isso aconteceu assim pouco tempo antes de eu voltar a entrar», declarou.

Além disso, Afonso admitiu ter ficado aliviado quando a bailarina desistiu do programa. «Foi um alívio».

Afonso Leitão assume pela primeira vez que há algo mais com Catarina Miranda

Na mesma entrevista ao Dois às 10, o ex-concorrente falou, pela primeira vez, da sua relação com Catarina Miranda e deu um passo em frente ao afirmar gostar muito da amiga especial.

«Gosto muito da Catarina Miranda, mesmo», confessou Afonso, sem rodeios, deixando no ar a possibilidade de algo mais do que uma simples amizade. A revelação surpreendeu os apresentadores e os fãs do programa, que já especulavam sobre a proximidade entre os dois durante o reality show.

Segundo Afonso, a ligação manteve-se forte cá fora. Os dois já jantaram juntos e até passaram uma noite na mesma casa, ainda que em camas separadas. O jovem de Alcochete não poupou elogios à colega e mostrou-se visivelmente afetivo ao falar dela.

As declarações do ex-concorrente reacenderam o interesse dos seguidores do Big Brother, que continuam a torcer por este “possível casal” que se formou além das câmaras.

Veja o momento aqui:

Veja a conversa completa aqui