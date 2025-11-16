Ao Minuto

00:34
02:06

00:32
05:46

00:15
09:16

00:15
23:53
05:13

23:51
23:47
23:43
01:23

23:41
08:52

23:31
03:14

23:26
06:14

23:18
01:32

23:12
03:35

23:06
01:21

23:04
01:08

22:56
04:55

22:54
02:44

22:46
05:48

22:44
03:57

22:42
22:36
02:57

22:24
01:31

22:22
04:02

22:19
01:47

22:07
04:00

Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

  • Secret Story
  • Ontem às 19:03
Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante" - Big Brother

Afonso Leitão partilhou uma fotografia nunca antes vista em que surge completamente irreconhecível.

Afonso Leitão esteve vários anos ao serviço da força aérea, mais especificamente dos paraquedistas, e nunca escondeu o orgulho que tem nessa fase da sua vida. Agora, o ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother Verão partilhou um conjunto de fotografias dessa altura e houve uma delas que não passou despercebida por estar quase irreconhecível. 

A publicação foi feita no Instagram. Afonso Leitão assinalou o dia em que entrou para os paraquedistas com fotografias nunca antes vistas. Na primeira, o ex-militar surge muito mais magro, sem músculos e completamente careca.

Pode ver aqui a fotografia em questão: 

 

Na legenda da publicação, Afonso Leitão escreveu um texto emotivo. «Hoje volto às memórias que mudaram a minha vida. Há 5 anos entrei nos paraquedistas ainda como um miúdo — cheio de vontade, mas sem imaginar a força que teria de encontrar dentro de mim», começou por escrever.

«E há 3 anos parti para África em missão, levando comigo todas as dúvidas, todos os medos e toda a coragem que um coração jovem consegue carregar. A verdade é que não voltei igual. Aquele rapaz que lá entrou ficou pelo caminho, naquele treino duro, nas madrugadas frias, nos momentos de silêncio, nas despedidas difíceis. No seu lugar nasceu um homem — mais forte, mais consciente, mais grato e com marcas que não se veem, mas que ficam para sempre», prosseguiu.

E findou: «Hoje celebro esse percurso com orgulho e emoção. Porque não foi apenas uma etapa… foi o lugar onde me encontrei, me provei e me transformei».

