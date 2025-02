Afonso Leitão reage a partida inédita de Cláudio Ramos e da namorada Jéssica: «Quero muito ser pai»

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Cláudio Ramos e Jéssica, namorada de Afonso Leitão, combinaram pregar um susto gigante a Afonso quando este chegasse a estúdio. No «Dois as 10», o agora ex-concorrente já reagiu a esta partida.

«Eu estava a espera que me confirmassem porque eu estava a achar isto estranho”, começou por dizer. “Olhe que isto foi bem preparado, a Sandrina entrou, virou-se para mim sem me conhecer e diz ‘tu é que és o Afonso? Olha a tua moça está grávida e eu ‘como?’. Isto foi bem preparado», afirmou Afonso.

Momentos depois, em conversa com os jornalistas, acrescentou: «Quero muito ser pai, no entanto só quando tiver a minha vida estabilizada», disse, como conta o site de uma revista nacional.

Relembre o momento hilariante:

Afonso Leitão foi o concorrente expulso do Secret Story - Desafio Final. Assim que chegou, foi cumprimentar de forma muito amorosa a sua namorada Jéssica e a família. Mais tarde, foi ter com Cláudio Ramos e este informou-o que ia ser pai. Afonso mostrou-se muito confuso e em pânico, sem qualquer reação.

Cláudio Ramos disse a Jéssica para se aproximar «com o teste», o que deixou Afonso com um medo ainda maior. Assim que ele perguntou se iria mesmo ser pai, Jéssica e Cláudio Ramos partem-se a rir e dizem-lhe que não, que tudo tinha sido uma brincadeira.

Espreite o momento hilariante,

Recorde-se que durante a Gala, Cláudio Ramos já tinha assustado Afonso. Isto porque o apresentador falou de um teste de gravidez e Afonso Leitão temeu pela sua vida, acreditando que estava relacionado com a namorada Jéssica.