Inesperado: Afonso começa entrevista com agradecimento especial… a Jéssica Vieira. Saiba tudo!

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Um gesto que apanhou todos de surpresa.

A entrevista de Afonso Leitão no programa Dois às 10, da TVI, arrancou de forma inesperada. Antes mesmo de abordar as polémicas dos últimos dias, o ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final quis deixar um agradecimento público a duas pessoas que o defenderam numa altura particularmente difícil: Jéssica Vieira e Marcelo Palma.

Afonso revelou que ficou sensibilizado com a forma como ambos saíram em sua defesa quando as críticas e acusações começaram a surgir, confessando que não estava à espera desse apoio, sobretudo da parte da ex-namorada.

«Quero agradecer ao Marcelo e à Jéssica porque foram das poucas pessoas que me defenderam», começou por dizer.

 

O antigo concorrente admitiu que a atitude de Marcelo não o surpreendeu tanto, mas que o mesmo não pode dizer sobre Jéssica Vieira, tendo em conta tudo o que viveram após o fim da relação. Depois de uma separação. Afonso confessou que não esperava ver a ex-companheira tomar a sua defesa num momento tão delicado.

Precisamente por causa do passado que os une, o gesto de Jéssica acabou por ter um significado ainda mais especial para o ex-concorrente. Afonso garantiu que ficou agradavelmente surpreendido e reconheceu a importância do apoio recebido numa fase em que sentiu que muitas pessoas o estavam a julgar.

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