Do namoro com Afonso Leitão para a casa mais vigiada do país: Veja as fotos de Joana antes do Secret Story

A entrada de Joana Pinheiro no Secret Story 9 não passou despercebida. A jovem de 25 anos, natural de Alcochete, ficou desde logo em evidência pelo passado amoroso com o ex-concorrente Afonso Leitão, mas garante que a sua participação no programa vai muito além dessa ligação.

Licenciada em marketing, Joana assume-se como uma pessoa dinâmica e com pouca paciência para perder tempo. Não gosta de dormir até tarde e prefere aproveitar cada momento do dia, uma postura que acredita ser fundamental para enfrentar os desafios da casa mais vigiada do país.

Na apresentação ao público, destacou que a sua estratégia passa por mostrar-se tal como é, mesmo que isso implique revelar imperfeições. Para Joana, a autenticidade será o fator que pode marcar a diferença e ajudá-la a conquistar espaço no jogo.