Afonso Leitão conta tudo sobre o namoro que viveu com Joana do Secret Story

Afonso Leitão abriu o coração e contou tudo sobre alguns sobressaltos que viveu num antigo namoro e que o marcaram. Ainda estava dentro da casa do Big Brother Verão, quando o ex-paraquedista contou toda a história a catarina Miranda, com quem vive uma amizade muito próxima e especial-

Um dos episódios que mais o marcou, foi quando diz ter ficado à beira de um problema profissional graças à ex-namorada: «Ela tirou-me o alarme para eu não acordar». Afonso quase terá perdido um jogo importante no clube que representava.

Afonso leitão fala ainda em cenas de «ciúmes». «Houve alturas em que me aparecia à porta de casa», afirmou Afonso Leitão.

Esta revelação foi feita por Afonso leitão ainda dentro da casa mais vigiada do País. Agora, a revista TV Guia garante que a mulher que Afonso Leitão fala é Joana, concorrente da atual edição do Secret Story.

É público que Afonso Leitão e Joana já se envolveram no passado. A jovem falou sobre isso logo na gala de estreia do Secret Story.