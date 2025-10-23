Joana reage declarações de Afonso Leitão sobre namoro 'tóxico': «Tenho a minha verdade»

Joana do Secret Story 9 reage às acusações de Afonso Leitão aquando participação no Big Brother Verão.

Joana foi expulsa na gala do passado domingo, 19 de outubro, do “Secret Story 9”, e agora vê o seu nome envolvido em conversas que deram que falar. Durante o “Big Brother – Verão”, o namorado de Catarina Miranda revelou que viveu uma relação alegadamente tóxica com uma rapariga — e, entretanto, soube-se que se tratava de Joana.

O jovem descreveu um episódio que o marcou profundamente: «Ela tirou-me um alarme para eu não acordar. Acordo com chamadas do meu diretor desportivo. Comecei a entrar em parafuso, porque não faltava aos jogos. O meu diretor veio a Alcochete buscar-me, o autocarro arrancou, ele veio a Alcochete buscar-me para conseguir ir ao jogo», contou. Apesar de ter tentado perdoar, o namorado de Catarina Miranda acabou por pôr fim à relação. «Começou a ser demais. A partir daí, começaram a haver crises de ciúmes à toa. Disse que já chegava. Ainda nos vimos. Chegou a uma altura em que me apareceu à porta de casa e coisas assim», revelou.

Agora fora da casa mais vigiada do país, Joana reagiu às acusações, em declarações à revista TV 7 Dias. «Já vi algumas coisas, mas não vou falar sobre esse assunto. Tenho um grande apreço pela família do Afonso. Gosto muito deles. Tudo aquilo que se passou foi há mais de cinco anos, não acredito que seja necessário dar palco a esse tipo de acontecimentos», afirmou a ex-concorrente. Serena e sem entrar em confronto, Joana preferiu deixar o passado no passado: «As histórias que quiserem dizer, vão dizer. Eu não estou aqui para calar ninguém, somos livres de dizer aquilo que queremos. Tenho a minha verdade, e o resto é o resto. Está tudo bem.»