Polémica! Liliana lança bomba em plena gala e 'expõe' alegada traição de Afonso à namorada: «Queres que diga nomes?»

Liliana não faz ideia do que se passa entre Afonso Leitão e Catarina Miranda, mas na gala deste domingo, 7 de junho, do Secret Story - Desafio Final, lançou algumas farpas e acusações ao colega, alegando que sabe de algumas "traições" da parte dele.

Tudo começou na madrugada deste domingo, quando os concorrentes assistiam a um filme na habitual Noite de Cinema da casa. Liliana e Afonso desentenderam-se por causa da escolha do filme e rapidamente a discussão escalou para temas mais pessoais.

«Não és homem nenhum para falar. Tu é que gostas de dançarinas...», começou por dizer Liliana, referindo-se ao affair que Afonso viveu com Daniela Santos. E prosseguiu, insinuando que o ex-paraquedista traiu Jéssica Vieira com Daniela Santos: «Está calado! Não és homem nenhum! Vai trair a tua namorada, vai fazer o que quiseres. Ganha um bocado de noção»

«O quê? Tu é que o fizeste em plena televisão. Já viste como consegues ser tão baixinha?», reagiu Afonso, indignado.

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As imagens da discussão foram transmitidas na gala de hoje e Liliana voltou a tocar no tema.

«Ele ataca-me a dizer que eu sou a única pessoa que não pode falar de respeito. E eu digo-lhe a verdade, porque a única diferença entre mim e o Afonso é que eu fiz o que fiz aqui, com estas câmaras. E o Afonso não tinha estas câmaras para isso. Por isso é que ele fala. As coisas sabem-se, eu não estou aqui a inventar nada. Ele já é homem, sabe muito bem o que faz. Sei que não lhe interessa que este assunto se fale. A única diferença entre o que ele me aponta e o que ele fez lá fora é que não havia câmaras», afirmou.

Afonso não se deixou ficar e defendeu-se: «A Liliana entrou aqui com este discurso baseada em boatos que ouviu durante a minha últimas edição, que foi o Big Brother Verão. Ela própria acaba de dizer que não tem como comprovar.»

«Não foram boatos. Queres que eu diga nomes? Não tenho como provar porque estou aqui dentro», retorquiu Liliana. E o caos instalou-se.