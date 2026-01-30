Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Ao Minuto

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais» - Big Brother

Marcelo Palma esteve no Dois às 10 e falou pela primeira vez sobre o afastamento de Afonso Leitão, com quem criou uma forte ligação no Secret Story 8.

Marcelo Palma marcou presença no Dois às 10, numa conversa marcada pela emoção, sobretudo pelo luto que atravessa após a morte de Maycon Douglas. Já perto do final da entrevista, o tema da amizade com Afonso Leitão acabou por surgir, com Cláudio Ramos a questionar diretamente se os dois mantêm contacto. A resposta foi curta e direta. «Nunca mais», admitiu Marcelo, confirmando que houve um afastamento desde a saída do Secret Story 8. Ainda assim, fez questão de sublinhar que não existe qualquer ressentimento da sua parte. «Eu não desejo mal nenhum ao Afonso. Se me bater amanhã à porta, a porta vai-se abrir», garantiu.

O ex-concorrente explicou que, apesar da distância, continua a existir respeito e carinho. «Tivemos uma separação», afirmou, acrescentando que o mais importante é desejar coisas boas a quem fez parte da sua vida. «O que eu lhe desejo é que ele esteja bem», reforçou.

Marcelo revelou ainda um gesto que o marcou de forma especial num dos momentos mais difíceis que viveu recentemente. A mãe de Afonso fez questão de lhe enviar uma mensagem após a morte de Maycon, algo que não esquece. «Foi uma mensagem muito bonita», contou, explicando que a sua família sempre teve uma boa relação com Afonso.

Recordando a última vez que estiveram juntos, já depois do Big Brother Verão, Marcelo contou que deixou uma mensagem clara ao antigo amigo, baseada no respeito pelas escolhas de cada um. «Disse-lhe que eu não escolho a namorada dele, nem ele escolhe a minha. Cabe-me respeitar as decisões e continuar do lado dele», explicou, deixando claro que a amizade terminou sem conflitos públicos ou acusações.

Apesar do afastamento, Marcelo Palma mostra-se sereno e sem rancores, mantendo a porta aberta para um eventual reencontro no futuro.

Veja o momento aqui:

