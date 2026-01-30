Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Marcelo Palma marcou presença no Dois às 10, numa conversa marcada pela emoção, sobretudo pelo luto que atravessa após a morte de Maycon Douglas. Já perto do final da entrevista, o tema da amizade com Afonso Leitão acabou por surgir, com Cláudio Ramos a questionar diretamente se os dois mantêm contacto. A resposta foi curta e direta. «Nunca mais», admitiu Marcelo, confirmando que houve um afastamento desde a saída do Secret Story 8. Ainda assim, fez questão de sublinhar que não existe qualquer ressentimento da sua parte. «Eu não desejo mal nenhum ao Afonso. Se me bater amanhã à porta, a porta vai-se abrir», garantiu.

O ex-concorrente explicou que, apesar da distância, continua a existir respeito e carinho. «Tivemos uma separação», afirmou, acrescentando que o mais importante é desejar coisas boas a quem fez parte da sua vida. «O que eu lhe desejo é que ele esteja bem», reforçou.

Marcelo revelou ainda um gesto que o marcou de forma especial num dos momentos mais difíceis que viveu recentemente. A mãe de Afonso fez questão de lhe enviar uma mensagem após a morte de Maycon, algo que não esquece. «Foi uma mensagem muito bonita», contou, explicando que a sua família sempre teve uma boa relação com Afonso.

Recordando a última vez que estiveram juntos, já depois do Big Brother Verão, Marcelo contou que deixou uma mensagem clara ao antigo amigo, baseada no respeito pelas escolhas de cada um. «Disse-lhe que eu não escolho a namorada dele, nem ele escolhe a minha. Cabe-me respeitar as decisões e continuar do lado dele», explicou, deixando claro que a amizade terminou sem conflitos públicos ou acusações.

Apesar do afastamento, Marcelo Palma mostra-se sereno e sem rancores, mantendo a porta aberta para um eventual reencontro no futuro.

Veja o momento aqui: