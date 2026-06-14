Em noite de festa, Afonso Leitão surge acompanhado por alguém surpreendente e tem a ver com Maycon

Afonso Leitão, ex-concorrente do Secret Story 8, do Big Brother Verão e do Desafio Final, partilhou no Instagram duas fotografias captadas durante uma noite recente de Santos Populares.

Nas imagens, o ex-concorrente surge na companhia de um grupo de amigos, num ambiente de festa e descontração, típico desta época em Lisboa.

No entanto, numa das fotografias publicadas nas stories, um dos rostos presentes no grupo acabou por chamar a atenção dos seguidores, gerando curiosidade nas redes sociais.

Segundo comentários que têm circulado online, a presença de uma mulher na imagem não passou despercebida, tendo sido associada a alegações e especulações anteriores relacionadas com Maycon Douglas. Raquel Coelho foi, supostamente, a última namorada do falecido ex-concorrente do Secret Story 8.

A publicação acabou por ganhar visibilidade entre fãs do reality show, que continuam atentos às partilhas do ex-concorrente nas redes sociais, sobretudo depois da sua passagem por vários formatos televisivos da TVI.

Percorra a galeria e veja mais fotografias da noite e recorde quem é a ex-namorada de Maycon Douglas