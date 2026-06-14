Em noite de festa, Afonso Leitão surge acompanhado por alguém surpreendente e tem a ver com Maycon

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Afonso Leitão recorreu às redes sociais para partilhar alguns momentos de uma recente noite de Santos Populares. No entanto, uma das imagens acabou por gerar especial atenção entre os seguidores, devido a um rosto que não passou despercebido.

Afonso Leitão, ex-concorrente do Secret Story 8, do Big Brother Verão e do Desafio Final, partilhou no Instagram duas fotografias captadas durante uma noite recente de Santos Populares.

Nas imagens, o ex-concorrente surge na companhia de um grupo de amigos, num ambiente de festa e descontração, típico desta época em Lisboa.

No entanto, numa das fotografias publicadas nas stories, um dos rostos presentes no grupo acabou por chamar a atenção dos seguidores, gerando curiosidade nas redes sociais.

Segundo comentários que têm circulado online, a presença de uma mulher na imagem não passou despercebida, tendo sido associada a alegações e especulações anteriores relacionadas com Maycon Douglas. Raquel Coelho foi, supostamente, a última namorada do falecido ex-concorrente do Secret Story 8

A publicação acabou por ganhar visibilidade entre fãs do reality show, que continuam atentos às partilhas do ex-concorrente nas redes sociais, sobretudo depois da sua passagem por vários formatos televisivos da TVI.

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Percorra a galeria e veja mais fotografias da noite e recorde quem é a ex-namorada de Maycon Douglas

 

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