Há mais uma ex-namorada de Afonso Leitão a entrar num reality da TVI. Conheça a mulher de que todos falam

Esta é uma das histórias que está a marcar a estreia do Secret Story- Casa dos Sedos. Afinal, Afonso Leitão, finalista do Big Brother Verão tem mais uma ex-namorada. Não são três, mas sim quatro as mulheres ligadas ao ex-paraquedista a entrarem num reality show da TVI.

Não se fala de outra coisa. Há mais uma ex-namorada de Afonso Leitão a entrar num reality show, da TVI. Trata-se de Ana e entrou este domingo no Secret Story 9.

Joana entrou na casa mais vigiada do País vinda de Alcochete, a mesma terra do ex-concorrente do Secret Story 8 e do Big Brother Verão, Afonso Leitão.

Eis o Pefil de Joana:

A Joana trabalha em marketing e considera-se uma mulher cheia de energia que detesta dormir até tarde e desperdiçar o dia. Confiante e divertida, a Joana não suporta pessoas intriguistas e conflituosas ou quem se faz de vítima.

Garante que prefere ser genuína, mesmo que isso a faça mostrar o seu lado menos bom. Acredita que o que a vai destacar no programa é precisamente essa autenticidade.

E não, não é uma coincidência. Joana surpreendeu tudo e todos ao revelar que já tinha namorado com Afonso no passado, mas que a história está bem resolvida, até porque ela agora tem um namorado com quem é muito feliz.

Recorde-se que Afonso Leitão está ligado a várias mulheres do mundo dos realities, contando agora com Joana já são quatro: Jéssica Vieira - por quem se apaixonou no Secret Story 8 - Catarina Miranda - com quem teve uma ligação agora no Big Brother Verão - e Daniela Santos - com quem se envolveu fora dos realities.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e fique a conhecer todos os concorrentes um a um.

