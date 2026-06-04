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Insólito: Afonso faz o impensável para provocar Nufla, depois de encontrar cuecas da colega - Big Brother
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Polémica estala na casa. Nufla faz insinuação íntima sobre mulher da vida de Afonso: «Trauma com cuecas vermelhas»

Polémica estala na casa. Nufla faz insinuação íntima sobre mulher da vida de Afonso: «Trauma com cuecas vermelhas» - Big Brother

Afonso e Nufla protagonizaram uma das discussões mais acesas do Desafio Final. A concorrente fez insinuações sobre a vida íntima do colega e o clima azedou. Veja as imagens.

A noite no Secret Story - Desafio Final ficou marcada por uma acesa discussão entre Afonso Leitão e Nufla. Tudo começou quando Afonso decidiu pendurar talheres da cozinha no estendal da roupa para secarem, numa atitude que rapidamente foi interpretada como uma provocação dirigida a Nufla.

A origem do conflito remonta ao que aconteceu minutos antes, quando a cantora deixou algumas cuecas de molho no lavatório da casa de banho, por causa da pigmentação. Semanas antes, Nufla já tinha sido alvo de críticas depois de ter sido vista a lavar roupa interior numa panela da cozinha, uma situação que gerou bastante polémica entre os concorrentes.

Incomodado com a situação, Afonso optou por responder através de uma provocação, gesto que não passou despercebido à colega. «Isto não é normal. Achas isto normal? É este o teu jogo?», questionou Nufla. «Nufla, a partir do momento em que se lava cuecas na casa de banho, eu estendo a louça na lavandaria. Pronto. Queres lavar cuecas na casa de banho», retorquiu Afonso.

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O ambiente aqueceu rapidamente e os dois acabaram envolvidos numa discussão intensa, trocando várias farpas perante os restantes habitantes da casa.

Durante o confronto, Nufla chegou mesmo a insinuar que Afonso teria um problema relacionado com cuecas vermelhas, lançando a pergunta: «Queres dizer-me alguma coisa? Estás tão incomodado, alguém te fez mal? Usaram umas cuecas vermelhas e fizeram-te mal? Estás com trauma com cuecas vermelhas, não sei quem foi a menina que usou cuecas vermelhas, mas tu estás com traumas. Quem terá sido a menina que usou cuecas vermelhas?».

Nufla faz insinuações sobre a vida íntima de Afonso e o clima escala: «Enterra-te mais!»

As palavras aumentaram ainda mais a tensão e o clima tornou-se cada vez mais pesado. Afonso começou por ignorar as provocações, mas depois reagiu: «Isto é uma questão de higiene. Está a dizer-me que uma rapariga de cuecas vermelhas me deixou um trauma bem grande... isto são coisas da cabeça dela. Isto é tudo uma farsa que está a inventar! E vai para o quarto a rir-se.»

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Nufla acaba por ir mais longe. «Não aguentaste tanto tempo, aprende a ser homem». Afonso levanta-se, já exaltado. «O que é que disseste? O que queres dizer com isso?», questiona.

«O que é que eu ser homem ou não tem de ser posto em causa? É isso que tens para me apresentar? Enterra-te mais, cava o teu buraco!», reage, aos gritos.

Perante a escalada da discussão, vários concorrentes assistiram ao momento com preocupação. Liliana acabou por intervir e pediu à colega que parasse, alertando que a situação já estava a ultrapassar os limites. «Estás a dar ênfase, todos os dias isto, já chega», aconselhou Liliana.

«Pensa duas vezes nas coisas que estás a dizer! Estás a dizer que eu tenho de aprender a ser homem? Estás a pegar em fragilidades minhas? Quero ver como é que vais justificar-te», prosseguiu Afonso.

Visivelmente afetada, Nufla acabou por abandonar a conversa e dirigiu-se ao confessionário, onde não conseguiu conter as lágrimas.

Pode ver aqui o momento completo:

Temas: Afonso Leitão Nufla discussao Polemica

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