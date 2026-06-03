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Quatro amores, e todos acabaram mal. Estas são as mulheres famosas que já fizeram parte da vida de Afonso Leitão

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Além de Catarina Miranda, Afonso Leitão já teve outras relações mediáticas, e todas elas acabaram em alta tensão. Recorde tudo.

Afonso Leitão tem estado no centro de todas as atenções depois de o seu namoro com Catarina Miranda ter chegado ao fim, devido a supostas mensagens inapropriadas que terá trocado com amigos e com outras mulheres. Contudo, esta não é a primeira relação mediática que o ex-paraquedista vive e hoje recordamos todas elas. 

Jéssica Vieira e Afonso Leitão: um amor que começou na casa, mas acabou em polémica

Jéssica e Afonso apaixonaram-se na Casa dos Segredos 8 e, depois de alguns meses de romance, a relação chegou ao fim, de forma dramática e até polémica. 

À data do fim da relação, a vencedora do Big Brother Verão esteve no Dois às 10 a contar como foi o fim da relação e revelou que o namoro terminou por telefone, o que a deixou muito surpreendida.

Jéssica Vieira revelou que foi Afonso que terminou o namoro, por telefone, e que ela não esperava este desfecho. Além disso, não fala, nem vê, o ex-namorado desde o dia do fatídico telefonema.

O namoro, que começou dentro da casa mais vigiada do País, acabou por durar apenas cinco meses. «Até eu pensava que era para mais tempo. O fim surpreendeu-me, não estava à espera. Quando eu assumi uma relação era porque era aquilo que eu queria e os planos eram muitos…»

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Jéssica contou ainda a Cláudio Ramos e a Cristina Ferreira que a relação dos dois parecia perfeita até Afonso entrar no Desafio Final. «Era leve e bonito. Foi o que teve de ser. Estávamos sempre juntos, não nos largávamos antes de ele entrar no Desafio Final, se tive três dias sem ele foi muito. (…) Foi ele que acabou. Disse que já não fazia mais sentido (…) Está tudo certo».

Explicou ainda que, na sua visão, os dois estavam em fases de vida muito diferentes. «É a idade, a maturidade e a fase de vida. Saber o que queremos e o que não queremos (…) Eu não conheci o Afonso. Eu na realidade não o conheci».

Daniela Santos: Um 'affair' que foi exposto e que gerou muita discórdia

Depois do fim do namoro com Jéssica Vieira, Afonso Leitão foi acusado de ter traído a ex-namorada com uma outra ex-concorrente de reality shows, Daniela Santos.

No verão do ano passado, a bailarina entrou no Big Brother Verão, onde já estavam Afonso, Jéssica e Miranda, para esclarecer alguns detalhes da relação que teve com o jovem de Alcochete.

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«Queria deixar claro que eu nunca fui amante de ninguém, nunca traí ninguém, nunca agi mal com uma mulher. Portanto, tentarem-me colar esse tipo de rótulos, não obrigada», esclareceu Daniela Santos. 

Dentro daquele reality show, Daniela Santos protagonizou momentos de alta tensão, quer com Catarina Miranda, quer com Afonso Leitão, e acabou mesmo por desistir por não estar a aguentar a pressão que os CaLe estariam a fazer-lhe.

Mais tarde, no Dois às 10, a bailarina esclareceu o que se passou entre os dois. 

«Não, nós tivemos uma relação que não foi rotulada dessa forma, mas que foi uma relação. Não tenho por hábito ter relações de uma só noite», começou por explicar Daniela, acrescentando que a ligação dos dois foi realmente a amorosa e nunca foi «unilateral».

Sem rodeios, a bailarina revelou que sabia, desde início, que Afonso Leitão iria entrar no Big Brother Verão e que os dois fizeram uma espécie de acordo para não expor o relacionamento, até mesmo para o preservarem. «Não o quis expor e não é agora, por ego ou para ficar por cima da história. Não tive apaixonada sozinha, não tive uma relação sozinha. Desconfio muito quando dizem que as mulheres é que são malucas, não é o caso também», adiantou.

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«A Catarina aproveitou para me pôr na posição da 'outra'. Eu aí tive de dizer ao Afonso que tínhamos de dizer a verdade», referiu. «Mas hoje eu sou uma pessoa extremamente desiludida. Estou extremamente desiludida com a falta de cuidado e, mais do que isso, eu errei quando percebi que ele se afastou e tentei resolver, mas ele está a rejeitar-me», findou.

O namoro com Joana Pinheiro: a relação que aconteceu muito antes dos realities

Joana Pinheiro ficou conhecida quando, em setembro do ano passado, entrou no Secret Story 9. Logo na gala de estreia, assumiu que era ex-namorada de Afonso Leitão e rapidamente os pontos começaram a ligar-se. 

Isto porque, durante a participação do ex-militar no Big Brother Verão, este acabou por revelar várias situações de uma relação entre que viveu, e que descreveu o namoro como tóxico.

«Começaram a haver crises de ciúmes à toa. Nem era de estar ao pé de outras raparigas, era de nem sei bem do quê», confessou a Catarina Miranda. «Chegou uma altura em que me apareceu à porta de casa e coisas assim. Eu a dizer que não dava mesmo mais», disse ainda.

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Depois de ter abandonado a casa mais vigiada do País, Joana Pinheiro concedeu uma entrevista a uma publicação semanal onde acabou por reagir a estas acusações do 'ex'.

«Já vi algumas coisas, mas não vou falar sobre esse assunto. Tenho um grande apreço pela família do Afonso. Gosto muito deles», referiu.

E acrescentou: «Tudo aquilo que se passou foi há mais de cinco anos, não acredito que seja necessário dar palco a esse tipo de acontecimentos. As histórias que quiserem dizer, vão dizer. Eu não estou aqui para calar ninguém, somos livres de dizer aquilo que queremos.»

«Tenho a minha verdade, e o resto é o resto. Está tudo bem», findou.

Catarina Miranda: O namoro que quase deu em casamento, mas que acabou por «traição»

 

O namoro com Catarina Miranda é a relação pública e mediática que Afonso Leitão teve mais recentemente e que durou cerca de oito meses. Apaixonaram-se no Big Brother Verão, mas só decidiram oficializar o namoro cá fora, com um pedido de namoro muito romântico que Afonso preparou para a amada, no Momento Certo, da TVI. 

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Os dois já viviam juntos, tinham negócios juntos, tatuagens em comum, mas o romance chegou ao fim depois de a finalista do Big Brother Verão ter descoberto alegadas mensagens comprometedoras no telemóvel do então namorado. 

Na gala do passado domingo, Catarina Miranda entrou na casa mais vigiada do País determinada a colocar um ponto final na relação e a confrontar Afonso com aquilo que garante ter descoberto nos últimos dias.

Entre lágrimas, Catarina acusou o concorrente de ter trocado mensagens com outra mulher apenas quatro dias antes de entrar no Secret Story - Desafio Final: «Quatro dias antes de entrares nesta casa estávamos a fazer uma live e tu mandaste mensagens para uma pessoa em bomba. Já há uns prints. Afonso, quero a verdade», atirou.

Sem conseguir conter a emoção, Catarina questionou repetidamente o namorado: «Alguma vez eu te falhei? Mandaste mensagens em bomba e bloqueaste o número dela para eu não saber», afirmou.

Afonso mostrou-se incrédulo perante as acusações e negou tudo desde o primeiro momento. O concorrente lembrou que sempre deixou o telemóvel nas mãos da namorada e garantiu que nunca teve nada para esconder. Mas Catarina manteve a mesma versão dos acontecimentos e insistiu que Afonso tinha combinado um encontro: «Tu combinaste ir ter com uma rapariga. Só não foste encontrar-te com ela porque entraste no programa», acusou.

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Pode ver aqui o vídeo completo do momento:

Percorra a nossa galeria e veja as fotos das mulheres com quem Afonso Leitão viveu relações mediáticas

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